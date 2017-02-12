Демократичный шлагбаум на Станционной

Подробности Опубликовано: 12.02.2017 09:43 Автор: Наталия Теряева

Заботливые депутаты Дубны в связи со строительством моста ограничили шлагбаумом въезд с улицы Станционной жителям квартала многоэтажек, расположенных между улицей Понтекорво и улицей Вернова. При этом депутаты не позаботились о свободном выезде из дворов этих многоэтажек на проспект Боголюбова.

Все дороги из дворов квартала на проспект Боголюбова представляют собой узкие и глубокие ледяные колеи, попадая в которые два встречных автомобиля могут разъехаться только с риском для себя и для оказавшихся рядом пешеходов. А выезды их этих внутриквартальных дорог на проспект Боголюбова – просто горные массивы, с вершин которых машины соскальзывают в непредсказуемом направлении.

Съезд с улицы Станционной в квартал 24 был единственным, где дорога была хоть сколько-нибудь сносной для проезда.

Но замечательные народные избранники наукограда мудро позаботились о том, чтобы и она стала недоступной для проезда.

Интересно, что народ избранники поставили перед фактом установки шлагбаумов постфактум, в фейсбучном комментарии одного из депутатов. Депутат сообщил, что шлагбаум установлен по просьбам жителей. На вопрос, сколько жителей об этом попросили депутата, он так и не ответил.

В связи с этим шлагбаумом на Станционной хочется вспомнить, что 22 января 2014 года судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда признала незаконным размещение шлагбаума у дома № 22 на улице Правды в Дубне и обязала установившее шлагабум ТСЖ «32-22» демонтировать его в течение 10 дней с момента вынесения этого судебного решения.

Своим решением судебная коллегия удовлетворила иск прокурора Дубны о незаконной установке шлагбаума.

Вспоминается также, что, кажется, года четыре назад народные избранники Дубны обсуждали на своих заседаниях желания граждан ограничить шлагбаумами въезд в свои дворы. Депутаты тогда высказывались в духе, что будет не демократично, если некоторые дворы подчеркнут заборами и шлагбаумами территорию своей частной собственности.

И вот внезапно демократические воззрения депутатов сменились какими-то другими соображениями.

Стоит ли удивляться, что из всех ветвей местной власти от деятельности именно народных депутатов наукограда горожане испытывают самое большое неудовлетворение.