Объявлен конкурс на логотип моста в Дубне

Подробности Опубликовано: 09.02.2017 06:59 Автор: ОД

Администрация Дубны начала прием заявок на участие в конкурсе «Создание символики строительства мостового перехода через реку Волга в городе Дубне». В На конкурс принимаются логотипы, эмблемы, оригинальные графические начертания. Желательно наличие трех элементов: «Дубна», «река Волга», «Мост». Оцениваться будут как стиль выполнения работ, так и сама идея, художественное решение. Победителя ожидает приятный сюрприз.

Организаторами конкурса являются отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями и отдел молодежной политики Управления физической культуры, спорта и делам молодежи Администрации города Дубны.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (согласно Положения). Конкурсные работы вместе с заявками на участие принимаются с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2, кабинет 119 тел., 8(49621)-218-05-05*418, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.