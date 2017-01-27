В Дубне появилась Юнармия

Подробности Опубликовано: 27.01.2017 07:54 Автор: Кирилл Свояков

Первые отряды юнармейцев образовали дубненские школьники.

В зале администрации Дубны 25 января школьников города торжественно принимали в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Больше всего заявлений о желании вступить в движение «Юнармия» подали учащиеся школы №2, где работают кадетские классы, – 85 человек. В целом по Дубне 270 школьников захотели стать юнармейцами.

Руководителем местного отделения Юнармии стал Павел Насонов, член Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса, выпускник Волжского высшего военного строительного командного училища, депутат Совета депутатов города Дубны. Он возглавил городской штаб движения «Юнармия».

Цель нового молодежного движения – пробудить у подрастающего поколения интерес к истории и географии России, к традициям ее народов, к героям, выдающимся ученым и полководцам.

Вступить в движение «Юнармия» может любой школьник с 11 лет. Туда принимают полным составом военно-патриотические организации, клубы или поисковые отряды.

Активную помощь движению оказывают органы военного управления, воинские части и военно-учебные заведения.

В свободное от учебы время юнармейцы занимаются добровольческой деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях. У них есть возможность получить дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.

Основными мероприятиями юнармейского движения станут:

• военно-спортивные игры,

• спартакиады по военно-прикладным видам спорта,

• вахты памяти и походы по местам боевой славы,

• посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов,

• благоустройство мест памяти;

• адресная помощь ветеранам войны и труда.

Региональный штаб движения «Юнармия» в Подмосковье сформирован 16 ноября 2016 года в деревне Дубосеково Волоколамского района на Московском областном слете юнармейцев. Его руководителем избрали чемпиона XXII Олимпийских зимних игр 2014 года Александра Легкова.

В Дубне тренировать юнармейцев будет военно-спортивный клуб «Спарта». В городскую команду их отберут для тренировок по результатам соревнований среди школьных отрядов Юнармии.

Справка

Юнармейское движение создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 29 октября 2015 года. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

29 июля 2016 года движение «Юнармия» получило государственную регистрацию, и с этого момента организация получила свой флаг, эмблему, и стала юридическим лицом.

С 1 сентября 2016 года Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» начало работу .