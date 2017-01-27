В Дубне появилась Юнармия

Подробности
Опубликовано: 27.01.2017 07:54
Автор: Кирилл Свояков

Первые отряды юнармейцев образовали дубненские школьники.

В зале администрации Дубны 25 января школьников города торжественно принимали в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Больше всего заявлений о желании вступить в движение «Юнармия» подали учащиеся школы №2, где работают кадетские классы, – 85 человек. В целом по Дубне 270 школьников захотели стать юнармейцами.

Руководителем местного отделения Юнармии стал Павел Насонов, член Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса, выпускник Волжского высшего военного строительного командного училища, депутат Совета депутатов города Дубны. Он возглавил городской штаб движения «Юнармия».

Цель нового молодежного движения – пробудить у подрастающего поколения интерес к истории и географии России, к традициям ее народов, к героям, выдающимся ученым и полководцам.

Вступить в движение «Юнармия» может любой школьник с 11 лет. Туда принимают полным составом военно-патриотические организации, клубы или поисковые отряды.

Активную помощь движению оказывают органы военного управления, воинские части и военно-учебные заведения.

В свободное от учебы время юнармейцы занимаются добровольческой деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях. У них есть возможность получить дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.

Основными мероприятиями юнармейского движения станут:
• военно-спортивные игры,
• спартакиады по военно-прикладным видам спорта,
• вахты памяти и походы по местам боевой славы,
• посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов,
• благоустройство мест памяти;
• адресная помощь ветеранам войны и труда.

Региональный штаб движения «Юнармия» в Подмосковье сформирован 16 ноября 2016 года в деревне Дубосеково Волоколамского района на Московском областном слете юнармейцев. Его руководителем избрали чемпиона XXII Олимпийских зимних игр 2014 года Александра Легкова.

В Дубне тренировать юнармейцев будет военно-спортивный клуб «Спарта». В городскую команду их отберут для тренировок по результатам соревнований среди школьных отрядов Юнармии.

Справка

Юнармейское движение создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 29 октября 2015 года. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.
29 июля 2016 года движение «Юнармия» получило государственную регистрацию, и с этого момента организация получила свой флаг, эмблему, и стала юридическим лицом.
С 1 сентября 2016 года Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» начало работу .

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ОКВЭД для налоговой декларации изменился

ОКВЭД для налоговой декларации изменился

Электрички между Москвой и Дубной сегодня задерживаются

Электрички между Москвой и Дубной сегодн…

Получите 100 миллионов рублей в год

Получите 100 миллионов рублей в год

Права водителя через госуслуги

Права водителя через госуслуги

Для строительства моста перекрывается улица в Дубне

Для строительства моста перекрывается ул…

Полиция обращается к старшеклассникам

Полиция обращается к старшеклассникам

Работодателей просят отозваться

Работодателей просят отозваться

Мошенники нацелились на доплату пенсионерам

Мошенники нацелились на доплату пенсионе…

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Объявления

продам или меняю 2е квартиры
2350000,00 Руб
Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

1-ый кроссовер от УАЗа. в web-сети интернет появились иллюстрации нового автомобиля
В Роспатенте зарегистрирован индустриальный образец «автомобиля повышенной ...

Росстат: настоящие доходы граждан России в минувшем 2016 г снизились на 5,9%
В РФ к началу зимы 2016 г на 6,1% упали настоящие располагаемые валютные доходы ...

КНР создал многомиллиардный фонд для вложений денег в IT
В материалах агентства сообщается , что власти хотят сделать из Китая ведущего ...

С начала года страховщики продали 100 тысяч электронных полисов ОСАГО
Эти данные приводит русский союз автостраховщиков (РСА). В разрезе компаний ...

Руководство выделило 8,3 млрд руб. на строительство сельских дорог
578,7 млн руб. получит Татарстан из федерального бюджета РФ на строительство ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться