Студенты против нарушения правил дорожного движения

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Опубликовано: 26.01.2017 08:34
Автор: Кирилл Свояков

 Дубненские госавтоинспекторы ищут все новые способы приучения жителей города к соблюдению правил дорожного движения.  25 января вместе с представителями Дубненско-Талдомского отделения МГЕР и учащимися Колледжа госуниверситета «Дубна» они провели акцию «Студенты против нарушения ПДД!»

Полицейские в рамках Всероссийского дня студента, который по старинке называют Татьянин день, провели беседу с  учащимися колледжа. Инспекторы разъяснили студентам основные ошибки, которые они допускают, идя по пешеходному переходу.

«Какие еще ошибки?» – спросите вы. Если не знаете, спросите любого таксиста. И он вам расскажет, как молодые люди неожиданно выбегают на дорогу, не глядя по сторонам, да еще в наушниках – либо слушают музыку, либо разговаривают по мобильному телефону, ничего не замечая вокруг.

После лекции с разъяснениями студентам разъяснили на практике, чего делать нельзя, а что делать нужно.  Прямо на пешеходном переходе рядом с колледжем сотрудники ОГИБДД и молодогвардейцы продемонстировали учащимся техникума правильный подход к делу – для начала, еще не ступив на переход, надо посмотреть налево, а потом направо.  

А заодно дорожные инспекторы напомнили водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходным переходом. Сотрудники Дубненского ОГИБДД, представители МГЕР и студенты выстроились на пешеходном переходе и подняли плакаты, с помощью которых призывали водителей не спешить при переезде пешеходного перехода.

По окончании мероприятия всем участникам были вручены свотовозвращатели, чтобы они стали заметнее на дороге

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