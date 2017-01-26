Гоген, Сезанн и Писарро включились в акцию «Покорми птиц!»

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Опубликовано: 26.01.2017 08:30
Автор: Кирилл Свояков

В Химкинском лесу открылась выставка репродукций художников-импрессионистов, созданных с помощью семян и зерен. Инициатором необычного вернисажа стала компания Urban Group. Птицы охотно расклевывают репродукции Гогена, Сезанна, Писарро, Моне и Ван-Гога.

Акция «Покорми птиц!», запущенная в декабре главой минэкологии Московской области Александром Коганом и депутатом Мособлдумы Ириной Слуцкой, расширяется и становится все более разнообразной.

«Мы рады, что акция вызвала такой огромный интерес, – сказал Александр Коган. – При этом многие участники вносят в нее креативные новшества. Фантазия участников поражает: кормушки делают в виде съедобных сердечек, тортов, вывешивают многоэтажные конструкции, выполняют причудливую резьбу и так далее. В Реутове по выходным дням проводят мастер-классы для детей по изготовлению кормушек. Я не помню, чтобы какая-то другая акция или флешмоб набрали такую популярность в соцсетях: за последние две недели появилось почти 1200 постов и перепостов. Радует, что дети делают кормушки вместе с родителями – это объединяет семьи».

Как уже сообщалось, что к акции «Покорми птиц!» присоединилось более 50 муниципальных образований Подмосковья. Самое активное участие приняли жители Королева: во всех школах и детских садах города одновременно прошли занятия «Птицы зимой», а затем кормушки были вывешены во всех парках города. В акции приняли участие более 6 тысяч человек.

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