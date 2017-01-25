Студенческий десант высадился в полиции Дубны

Подробности Опубликовано: 25.01.2017 04:59 Автор: Мария Ватолина

Акцию «Студенческий десант» учащиеся Московского областного аграрно-технологического техникума «Дубна» приурочили ко Дню российского студента. 23 января отряд студентов агротехникума прибыл на однодневную стажировку в дубненское ОМВД.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних, подполковник полиции Юрий Налимов рассказал ребятам об условиях службы в полиции. С условиями поступления и обучения в вузах МВД ознакомила студентов сотрудник отделения по работе с личным составом, майор полиции Наталья Янчук.

Начальник участковой уполномоченной службы, майор полиции Игорь Герасимов провел брифинг и рассказал студенческому десанту о деятельности народных дружин, об особенностях службы в полиции. После брифинга стражи порядка ответили на вопросы студентов.

Для учащихся техникума организовали экскурсию по административному зданию ОМВД Дубны. Ребята увидели работу дежурной части, где принимаются заявления от граждан и откуда направляются на вызовы жителей города наряды и экипажи.

Затем студенты встретились с экспертом-криминалистом, подполковником полиции Александром Хныкиным и узнали о работе экспертно-криминалистического отделения. Им показали, какие виды экспертиз проводятся специалистами отделения и как проходит процедура дактилоскопии. Желающие оставили здесь свои следы в виде отпечатков пальцев.

По окончании экскурсии ребят пригласили в центр кинологической службы, где майор полиции Алексей Шувиков рассказал об истории работы с собаками, об их неоценимой помощи в службе. На глазах у студентов кинологи провели тренировку служебных собак и показательные выступления хвостатых сотрудников полиции.

В завершение мероприятия сотрудники полиции договорились с ребятами встретиться вновь на товарищеском футбольном матче в конце недели.