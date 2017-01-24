Минэкологии обучит людей птичьей грамоте

Подробности Опубликовано: 24.01.2017 05:52 Автор: Кирилл Свояков

Минэкологии установит информационные щиты в местах обитания редких видов флоры и фауны.

В 2017 году минэкологии Московской области планирует установить 20 информационных щитов-аншлагов, на которых будут размещены сведения о редких видах флоры и фауны и, в первую очередь, о птицах. Щиты появятся в Талдомском, Сергиево-Посадском и Дмитровском районах.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, уникальность природных комплексов этих районов состоит в чрезвычайно удачном сочетании ландшафтов болот и лесов с полевыми ландшафтами. Угодья имеют хорошие защитные свойства за счет исторически сложившегося рельефа территории бассейнов рек Дубны и Яхромы. Это привлекает сюда множество птиц, как в период миграции, так и в сезон размножения.

Неконтролируемая рекреация усиливает негативное антропогенное воздействие на уникальные природные комплексы. Зачастую местные жители и туристы не представляют ценности этих объектов. Размещенная на щитах информация позволит улучшить состояние популяций многих видов животных и растений, в том числе, занесенных в Красную книгу Московской области.

Министр также сообщил, что до конца 2017 года планируется установить 38 искусственных гнездовий для птиц в Талдомском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском и Шатурском районах.