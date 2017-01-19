Вся надежда на Госадмтехнадзор Подмосковья

Подробности Опубликовано: 19.01.2017 07:57 Автор: Кирилл Свояков

Более 40 тысяч обращений поступило за 2016 год в адрес Госадмтехнадзора от гостей и жителей Московской области.

– Это на 10% выше показателя 2015 года – тогда жители обращались за помощью в адрес службы 36 тысяч раз, – заявила руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

Значительный рост количества поступивших обращений по вопросам чистоты, порядка и благоустройства зафиксирован в Серпуховском районе (с 98 обращений, поступивших в 2015 году до 274 – в 2016 году), Павлово-Посадском районе (с 322 до 598), городском округе Егорьевск (со 157 до 281), Воскресенском районе (с 421 до 739).

Практически не изменился объем поступающих обращений в городском округе Дубна (в 2015 – 531 обращение, в 2016 – 533), городском округе Реутов (268 и 266 поступивших обращений за два последних года), городском округе Звенигород (240 и 235 обращений).

Снизилось количество обращений граждан, поступивших из городского округа Лобня (в 2015 поступило 603 обращения, в 2016 – 485 обращения), Дмитровского муниципального района (в 2015 – 1430, в 2016 – 1091), Электросталь (760 и 542 обращения), Ивантеевка (312 и 167 обращений).

– Из поступивших и рассмотренных обращений наибольшее число в 2016 году составили обращения по вопросам нарушения тишины и покоя граждан – 9 304, что на 879 обращений выше уровня прошлого года. По вопросам состояния объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства поступило и рассмотрено 6 858 обращений. По вопросам строительства рассмотрено 1 441 обращение. Стоит отметить, что в эту группу входят ведение земляных работ без разрешительной документации, загрязнение территории, вырубка и порча зеленых насаждений в процессе производства работ. Также, по сравнению с 2015 годом, до 4,7 тысяч увеличилось количество обращений по вопросам уборки и содержания территорий. Свыше тысячи писем посвящены состоянию и содержанию контейнерных площадок. Более 1,1 тысяч обращений касались состояния детских игровых площадок, –перечислила руководитель надзорного органа.

Она подчеркнула, что за 2016 год в адрес Главного управления административно-технического надзора Московской области поступило 1 902 письма с благодарностью за оперативное решение вопросов и внимательное отношение к проблемам, поднятым в обращениях, что в 3 раза больше показателя за 2015 год.