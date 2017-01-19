В Дубне создали муниципальную службу похоронного дела

Подробности Опубликовано: 19.01.2017 07:46 Автор: ОД

Предоставлением мест на кладбище в Дубне теперь занимаются не в администрации города.

В Управлении торговли, услуг и защиты прав потребителей администрации города сообщили, что произошли некоторые изменения в порядке погребения и похоронного дела.

По вопросам погребения и похоронного дела (предоставление мест для захоронения, выдача справок о захоронении) необходимо обращаться в Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области», расположенное по адресу: ул. Октябрьская, д.2а.

Режим работы:

Понедельник – пятница: с 9:00 до 16:30,

Суббота, воскресенье: с 9:00 до 13:00.

Телефоны для справок: 212-50-00, 212-47-30.