Агония газетных конюхов и форейторов

Подробности Опубликовано: 18.01.2017 07:42 Автор: Наталия Теряева

Агонизирующим цехом назвал печатные СМИ известный журналист Максим Соколов.

Так он отозвался на новость о закрытии сразу двух считавшихся влиятельными бужных журналов издательского дома «Коммерсант» – «Власть» и «Деньги». Влияние журналов не окупалось деньгами.

Немного раньше «Власти» и «Денег» перестал выходить журнал «Русский репортер» издательского дома «Эксперт». Да и журнал «Эксперт», как говорят, тоже испытывает серьезные финансовые трудности.

«Изнывают, а затем гибнут все мало-мальски содержательные газеты и журналы безотносительно к их направлению», – пишет о печальной тенденции печатных СМИ Максим Соколов. Он, кстати, начинал карьеру журналиста в начале 90-х в газете «Коммерсант» и долгое время был колумнистом журнала «Эксперт». Ныне он колумнист «Известий».

Происходит эта история с печатными СМИ во всех развитых странах мира по простой экономической причине. «Интернет, достигнув должного охвата публики (здесь Россия – вполне передовая страна) убил прежнюю модель СМИ». – называет эту причину Максим Соколов.

И разъясняет положение дел на доступном каждому примере: «Если бы было можно, заплатив порядка 500 р. в месяц, ходить питаться бесплатно в любой ресторан, заведения общепита сперва бы скрипели и явственно ухудшались, а затем стали массово закрываться – не стало бы чем платить поварам, официантам, прочей прислуге, а также за провизию, спиртное, свет, отопление и пр. То же и в газетно-журнальном деле. Ни газеты, ни журналы не исчезли вовсе (хотя их тиражи, да и общая численность существенно подсократились), но исчезла (в лучшем случае – находится при последнем издыхании) модель, по которой газеты и журналы существовали последние два века. А именно: подписка, розница и реклама вместе составляют большую часть дохода издания, благодаря которому оно может покрывать расходы, платить авторам, а значит — существовать далее... Журналистов сегодня впору сравнить с лошадистами, т. е. с конюхами, кучерами, берейторами, шорниками, ремонтерами, коновалами, кавалергардами, гусарами, а также конокрадами (много ли мы знаем сегодня случаев покражи лошадей?) эпохи преимущественного развития гужевой тяги.Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке – и лошадисты пошли по миру. Прогресс неостановим, и сегодня в ту же яму предстоит отряхаться и журналистам».

Об исчерпании этой экономической модели существования печатных СМИ я тоже писала три года назад. И предлагала государству подставить плечо местным печатным СМИ ввиду их социальной значимости для жителей малых городов и поселков. И даже беседовала об этой проблеме с государственным куратором всех российских СМИ – заместителем министра связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным в марте 2014 года. Он дал тогда «Открытой Дубне» эксклюзивное интервью.

Из него следовало, что в городах с населением менее 100 тысяч человек для поддержки печатных СМИ не действует никакая экономическая модель, кроме государственной. При этом независимые СМИ государство никак поддерживать не хочет.

«Модель «Подписка, розница, реклама (ПРР)» себя исчерпала, но она же не единственная – бывали и другие, – пишет о вариантах поддержки прессы Максим Соколов. – Всегда была, есть, и, вероятно, будет рептильная пресса (причем самых различных направлений), отличительным свойством которой является независимость от ПРР, ибо она напрямую финансируется политическим заказчиком. Сегодня большая часть популярных текстов, цитируемых и привлекающих общественное внимание, публикуется именно в рептильной прессе. Возможно, это неправильно и недолжно – но это реальность, данная нам в ощущениях».

Выходит, в любой развитой стране мира информационную повестку дня сегодня формируют либо представители конкретного государства – в свою пользу, либо противники представителей конкретного государства (если у них есть на это средства) – в свою пользу.

Яркое подтверждение этого факта мы наблюдаем даже в США с тех пор, как Дональд Трамп решил бороться за пост президента этой страны. Все СМИ самой передовой державы мира обрушились на Трампа потому, что благополучие частного бизнеса США, в том числе, и спонсирующего СМИ, развивается преимущественно на почве госзаказов.

Третий вариант получения информации – гражданская сетевая журналистика – надежен в той степени, в какой автор текстов способен к точности изложения фактов и их объективному анализу. И главное – в какой степени этот автор самостоятелен.