Новогодние огоньки как детектор

Подробности Опубликовано: 08.01.2017 16:30 Автор: Наталия Теряева

Соцсети затрещали от града критики новогодних «огоньков» на центральных телеканалах России в первое же утро 2017 года. Бомбардировку телеканалов поддержали залпами напалма колумнисты разных онлайн-изданий – от патриотических до либеральных.

Возмущение новогодними телешоу на двух первых кнопках высказал даже один из известных росийских продюсеров шоу-бизнеса.

Вполне ожидаемо в этих обстоятельствах появилась петиция на американском сайте change.org с призывом к Константину Эрнсту прекратить новогоднее безобразие. За шесть суток ее подписали к сегодняшнему дню около 39 тысяч человек.

Аудитория же центральных телеканалов в России, по данным опроса ФОМ в 2015 году, составляла 88% ее населения – это примерно 128 миллионов 700 тысяч человек. Даже если за последний год она упала миллионов на двадцать, то все равно 100 миллионов телезрителей значительно превосходят своей численностью количество подписантов петиции против новогодних телешоу. Поэтому не стоит расчитывать на какой-нибудь результат от нее.

Мне тоже не нравятся прокисшие телешоу каждую новогоднюю ночь двадцать пять лет подряд. Я нахожу их разнузданно пошлыми и растлевающими рассудок. Скажу больше: я считаю отвратительными большую часть телепередач последнего двадцатилетия. И потому смотрю по телевидению только новости и иногда – художественные и документальные фильмы.

Если и бывает на нашем телевидении что-то, что хотелось бы посмотреть, то это показывают глубокой ночью, когда нормальный человек спит, чтобы утром встать на работу. Канал «Культура» здесь – не исключение.

И ведь не скажешь, что государству неизвестно, что я смотрю по телевизору. Мне регулярно звонили в разное время суток сотрудники компании, которая исследовала аудиторию телевидения, и спрашивали, какой телеканал я смотрю в данный момент, сколько телевизоров у нас в доме и что смотрят прямо сейчас мои близкие. Но вот уже пару-тройку лет эти люди не звонят. Видимо потому, что надоело слушать один и тот же ответ: в данный момент телевизор не смотрит никто.

Однако, российское телевидение ориентируется не на мой вкус, а на результаты исследований вкуса большинства моих сограждан. Потому что на их вкус ориентированы продажи рекламы, которая кормит телеканалы. Так дают нам понять руководители телекнопок.

А давайте посмотрим, каким видит российское телевидение наше государство в лице Федерального агентства по печати массовым коммуникациям в отраслевом докладе за 2015 год.

Доклад подтверждает, что собственником двух первых телекнопок по большей части явлется Правительство России. Для каналов «Россия», «Россия К» и «Россия 24» – на 100 процентов. Для «Первого» – как минимум на 51 процент. Вот как выглядела структура собственников федеральных телеканалов 30 декабря 2015 года:

Собственники федеральных телеканалов России (по состоянию на 30.12.2015)

Телевизионный канал Организация- учредитель СМИ Учредители учредителя (1) и их доля в капитале (%) Учредители учредителя (2) и их доля в капитале (%) Первый ОАО «Первый ка нал» ООО «Растр-Ком-2002» (25,00) Росимущество (38,90) ФГУП «ИТАР- ТАСС» (09,10) ФГУП «Телевизионный технический центр» (03,00) ЗАО «ОРТ-КБ» (24,00) ЗАО «Национальная Медиа Группа» (100,00) Правительство России Allport Investments, Ltd (20,00) Galenica Holdings, Ltd (20,00) Palmeron Holdings, Ltd (20,00) Rosiera Investments, Ltd (20,00) Tesina Trading & Investments, Ltd (20,00) Россия 1 Россия 2 Россия К Россия 24 ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Роспечать (ФАПМК) Правительство Рос сии Карусель ЗАО «Карусель» ОАО «Первый ка нал» (50,00) ФГУП ВГТРК (50,00) ООО «Растр- Ком-2002» (25,00) Росимущество (38,90) ФГУП «ИТАР- ТАСС» (9,10) ФГУП «Телевизионный технический центр» (3,00) ЗАО «ОРТ-КБ» (24,00) Роспечать (ФАПМК) НТВ АО «Телекомпания НТВ» ООО «Аура-Медиа» (51,00) АО «Газпром-Медиа Холдинг» (35,00) ООО «ГПМ Финансы» (14,00) АО «Газпром-Медиа Холдинг» (99,94) ООО «ГПМ Финансы» (0,06) ТНТ ОАО «ТНТ-Телесеть» ООО «Аура-Медиа» (51,82) АО «Газпромбанк» (30,00) Benton Solutions, Inc (18,18) АО «Газпром-Медиа Холдинг» (99,94) ООО «ГПМ Финансы» (0,06) Матч ООО «Национальный спортивный телеканал» ОАО «НТВ Плюс» (100,00) ООО «Аура Медиа» (50,01) АО «Газпромбанк» (30,00) Benton Solutions, Inc (19,99) Пятница ООО «Телекомпания Пятница» ООО «Профмедиа ТВ» (98,10) ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» (01,90) ООО «ПМ Телехолдинг» (57,70) Independent Network Television Holding, Ltd (42,30) ТВ 3 ООО «Телеканал ТВ3» ООО «Профмедиа ТВ» (100,00) ООО «ПМ Телехолдинг» (57,70) Independent Network Television Holding, Ltd (42,30) 2 х2 ООО «Телерадиокомпания «2х2» ООО «Профмедиа ТВ» (100,00) ООО «ПМ Телехолдинг» (57,70) Independent Network Television Holding, Ltd (42,30) РЕН ООО «Акцепт» (ТК «РЕН ТВ») ЗАО «Националь ная Медиа Группа» (68,00) ЗАО «Согаз Тауэр» (18,00) Ermira Consultants Limited, LLC (14,00) ООО «ИК Аброс» (13,60 ЗАО «Северсталь- Групп» (12,33) ОАО «Сургутнефтегаз» (12,33) ООО «Медиа-инвест» (08,71) ООО «Робос»(08,71) АО «Согаз» (06,06) 5 ОАО «Телерадиокомпания Петербург» ЗАО «Националь ная Медиа Группа» (72,43) ООО «Волна» (18,30) ОАО «Гатр» (06,27) Ermira Consultants Limited, LLC (03,00) ООО «ИК Аброс» (13,60) ЗАО «Северсталь- Групп» (12,33) ОАО «Сургутнефтегаз» (12,33) ООО «Медиа-инвест» (08,71) ООО «Робос»(08,71) АО «Согаз» (06,06) СТС АО «Сеть телевизи- онных станций» ООО «СТС Коммьюникейшнс» (51,00) СТС Media, Inc (49,00) ООО «СТС Инвестментс» (51,00) ООО «СТС Холдингз» (49,00) Домашний АО «Новый канал» ООО «СТС Коммьюникейшнс» (51,00) СТС Media, Inc (49,00) ООО «СТС Инвестментс» (51,00) ООО «СТС Холдингз» (49,00) Перец Че ЗАО «ТВ Дарьял» АО «Сеть телевизионных станций» (62,98) ООО «Номанд» (17,77) ООО «Золлен» (14,07) ООО «Преми» (05,18) ООО «СТС Коммьюникейшнс» (51,00) СТС Media, Inc (49,00) Ю ЗАО «ТВ Сервис» НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (64,70) ОАО «Внешторгбанк» (25,30) ООО «Банк Раунд» (10,00) ММВБ (19,16) Другие юридические лица (80,84) Disney Channel ООО «7ТВ» ООО «7ТВ Холдинг» (99,00) ООО «Спектр» (01,00) ООО «Спектр» (100,00) ТВЦ АО «ТВ Центр» Департамент имущества г. Москвы (99,23) «Промторгцентр» (0,77) Правительство Москвы Звезда ОАО «Телерадиокомпания вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» ОАО «Красная звезда» (100,00) Министерство обороны Российской Федерации Мир ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» Правительство Азербайджана (10,00) Правительство Армении (10,00) Правительство Беларуси (10,00) Правительство Грузии (10,00) Правительство Казахстана (10,00) Правительство Кыргызстана (10,00) Правительство Молдовы (10,00) Правительство России (10,00) Правительство Таджикистана (10,00) Правительство Узбекистана (10,00) РБК АО «РБК ТВ» E.M.I.S. Finance, BV (100,00)

Источник: ГМЦ Росстата. – URL: http://companies.integrum.ru

На 1 января 2017 года состав собственников телеканалов должен был несколько обновиться. Принятая в 2014 году поправка к статье 19.1 Федерального закона «О средствах массовой информации» ограничила долей в 20% любое иностранное участие в организациях, выступающих учредителями российских СМИ и держателями лицензий на телерадиовещание.

В результате контролируемый Алишером Усмановым и Иваном Тавриным холдинг «ЮТВ Медиа» (UTH) консолидирует 75 % в CTC Media, Inc.

Для перевода всех активов в российскую юрисдикцию в составе учредителей АО «Сеть телевизионных станций» (СТС), АО «Новый канал» («Домашний») и ЗАО «ТВ Дарьял» («Че») уже появились новые организации – ООО «СТС Инвестментс» и ООО «СТС Холдингз».

В той или иной степени должны были к 01.01.2017 изменить состав учредителей еще пять предприятий-вещателей федеральных каналов: ОАО «Первый канал», ООО «Телекомпания Пятница», ООО «Телеканал ТВ3», ООО «Телерадиокомпания «2х2»» и АО «РБК ТВ».

Так что теперь никто не сможет утверждать, что засоряющий мозги россиян телепродукт изготавливается в интересах иностранных владельцев российских телеканалов. Владельцы – наши, отечественные, да еще приголубленные нашим государством.

По поводу аудитории российского телевидения авторы отраслевого доклада отмечают, что единственным источником информации и формой досуга телевизор остается для 25 % городских семей, у которых нет ни компьютеров, ни домашнего доступа в Интернет. Преимущественно в их число попадают пожилые, часто одинокие люди с низкими доходами.

В среднем на городское домохозяйство приходится 1,6 телевизора, на сельское – 1,3, сообщается в докладе. Около половины домохозяйств (52 %) располагает одним телеприемником, треть (35 %) имеет два телевизора, 13 % – три и более. «Чем большее число приемников имеется в распоряжении членов семьи, тем больше они смотрят телевизор (в среднем, на 10-15 %)», – заявляют авторы доклада. И ошибаются, считаю я. Потому что вряд ли все члены семьи смотрят все телевизоры одновременно. Скорее, они включают телевизоры поочередно: во время приготовления или поглощения еды – на кухне, во время отдыха – в спальне или в гостиной, если она она вообше есть в квартире.

Основной телеаудиторией отраслевой доклад полагает зрителей старших возрастных групп (55+). Они привыкли смотреть телевизор каждый или почти каждый день. Зрители старше 55 лет, преимущественно женщины, в 2015 году смотрели телевизор в среднем 6 ч. 12 мин. в сутки, причем за последние два года они увеличили продолжительность просмотра на 23 мин. В других возрастных категориях ничего подобного не произошло,

Доля старших возрастных групп среди телезрителей растет, а доля молодых – сокращается. В 2015 году средний возраст зрителя российского телевидения составил 48 лет. С 2008 года российский телезритель «состарился» почти на четыре года (с 44 до 48 лет), отмечается в докладе.

Выходит, целевая аудитория российского телевидения – женщины невысокого и среднего достатка старше 48 лет. То есть дамы, родившиеся не позже 1967 года.

Что известно авторам доклада о вкусах этих дам? Их большая часть, по информации компании TNS, выбирает для просмотра телеканалы «Россия 1» и «Первый». Эта ситуация не изменилась. Вот показатели среднесуточной доли телезрителей по всем федеральным телеканалам на предновогодней неделе в 2016 году :

№ Канал Доля, % 1 РОССИЯ 1 14.1 2 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13.3 3 НТВ 9.0 4 ТНТ 5.8 5 ПЯТЫЙ КАНАЛ 5.7 6 СТС 5.2 7 РЕН ТВ 4.9 8 ТВ ЦЕНТР 3.0 9 ТВ-3 2.8 10 РОССИЯ 24 2.5 11 ДОМАШНИЙ 2.5 12 ЗВЕЗДА 2.2 13 КАРУСЕЛЬ 2.1 14 КАНАЛ DISNEY 1.9 15 ДОМ КИНО 1.7 16 ПЯТНИЦА 1.3 17 РОССИЯ К 1.2 18 МАТЧ ТВ 1.1 19 ЧЕ 1.1 20 МИР 0.8

Лидирует у массовой аудитории телеэкрана развлекательный контент: телесериалы, музыкальные и развлекательные шоу, художественные фильмы.

Неожиданностью 2015 года стал самый высокий среди телепередач рейтинг трансляции военного парада на Красной площади, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года по Первому каналу.

Вот как смотрелась лучшая двадцатка телепередач 2015 года:

Топ-20 высокорейтинговых программ 2015 года (аудитория 4+)

№ Программа Канал Дата Рейтинг Доля 1 Военный парад, посвященный 70-й годовщине Победы Первый канал 09.05.15 14,4 45,6 2 Крым. Путь на родину (д/ф) Россия 1 15.03.15 11,5 38,6 3 Президент (д/ф) Россия 1 26.04.15 11,4 37,1 4 Хоккей. Чемпионат мира-2015 (Россия–Канада) Первый канал 17.05.15 11,0 35,5 5 Тест на беременность (т/с) Первый канал 05.02.15 9,9 31,1 6 Время Первый канал 27.01.15 9,8 25,9 7 Иван Васильевич меняет профессию (х/ф) Первый канал 31.12.15 9,5 24,5 8 Пусть говорят Первый канал 29.01.15 9,3 24,9 9 Родина (т/с) Россия 1 16.03.15 9,2 26,5 10 Москва слезам не верит (х/ф) Первый канал 08.03.15 9,0 27,6 11 Хоккей. Чемпионат мира-2015 (Россия–США) Россия 1 16.05.15 8,9 26,8 12 Долгий путь домой (т/с) Первый канал 12.03.15 8,9 29,7 13 Палач (т/с) Первый канал 15.01.15 8,9 26,8 14 Голос. Дети Первый канал 13.02.15 8,6 26,2 15 Голос Первый канал 04.09.15 8,4 30,6 16 Новогодняя ночь на Первом Первый канал 31.12.15 8,3 20,4 17 Миропорядок (д/ф) Россия 1 20.12.15 8,3 24,0 18 Новые русские сенсации. Так предска- зала Ванга НТВ 28.11.15 8,2 21,7 19 Воскресное «Время» Первый канал 09.03.15 8,1 21,4 20 Новогодний парад звезд Россия 1 31.12.15 8,0 19,8

Отливающееся в звонкую монету волшебство телерейтинга сильнее Деда Мороза и Снежной Королевы. А сам рейтинг, мне кажется, вполне отражает сложившиеся вкусы большинства жителей России. Причем не только тех, кто смотрит телевизор.

В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века на советскую эстраду пришли исполнители, которые, в общем, не учились петь. То есть корочки об окончании музыкальных учебных заведений у них есть, а вокальных навыков, которые дают голосу свободное и приятное звучание – нет. Вокальные навыки, если бы они были, помогли бы этим новым исполнителям сохранить голос и не утратить его с годами работы на сцене.

А уж что началось в 90-е годы на эстраде в России, когда там оказались люди не только без вокальных навыков, но и вообще без голоса и слуха, так это просто жуть.

То же самое произошло и с профессиональными шутниками. Они уже лет двадцать пять как разучились шутить. Даже те, что еще в СССР умели это делать.

И вот сегодняшняя целевая аудитория федеральных телеканалов с детства привыкала к неестественному звучанию голосов со сцены. Один исполнитель надсадно выл, другой ныл, третий кричал, четвертый зудел, пятый бормотал в микрофон. Шестой с натугой пытался острить. Для кружка художественной самодеятельности или для вечера у костра оно годилось. Но, к сожалению, все эти звуки уважаемые народом люди называли пением и шутками прямо с большой сцены.

А раз этих «певцов» и «шутников» выпустили на сцену, значит, они достойны, значит талантливы, значит, и правда поют и отличаются остроумием, рассуждали доверчивые зрители. Многие думали про себя: «И я так могу, но, видимо, мне чего-то не хватает». И в общем, были правы.

Эти мысли зрителей оборотистые продюсеры (действительно талантливые музыканты) впоследствии материализовали в поточное производство новых эстрадных исполнителей на «Фабриках звезд» и КВНах. Потом фабрики-шоу расплодились по всем каналам и сменили названия, не изменив своей сути. Производят на них продукты с кличками вместо имен выходцы из поздней советской и постсоветской эстрады – уважаемые нашим государством состоятельные люди, воспитавшие нынешнюю целевую телеаудиторию. Вот народу и нравится. Что ж вы удивляетесь?

Кстати, это вполне мировая тенденция. Вспомните, кто пел на французской эстраде в 60-е –70-е годы? Правильно, Ив Монтан, Мирей Матье, Шарль Азнавур, Жюльетт Греко, Далида, Джо Дассен. А кто поет сейчас? Можете кого-то вспомнить, кроме не такой уж и молодой сегодня Патрисии Каас? Вот именно.

Та же проблема и с другими странами. Глобализация. Теперь всех исполнителей поп-музыки производят на какой-нибудь фабрике. А кто может долго помнить изделие с конвейера? И кто следит за тем, куда эти изделия исчезают, быстро и незаметно выходя в тираж?

Так что проблема новогодних огоньков кроется не в составе их участников, а в обществе, которое их производит. Какие мы, такие и они. Что строим, то и получаем.

А мы сейчас, по определению нашего премьер-министра Дмитрия Медведва, «строим рыночную экономику, притом что в Конституции у нас записано, что Россия является социальным государством».

«И что?», – сросите вы.

А то, отвечу я, что раз государство у нас социальное, то полученная на рынке прибыль государства во-первых, должна идти на нужды его граждан. Во-вторых, граждане имеют право установить, от продажи чего эта прибыль получена быть не может.

Суммарная выручка федеральных телеканалов в 2015 году составила примерно 150 миллиардов рублей, сообщается в отраслевом докладе Федерального агентства по печати массоваым коммуникациям. Часть этой выручки принадлежит государству.

Было бы логично пустить эту прибыль на воспитание хорошего вкуса и хороших манер у граждан нашего государства, в том числе, с помощью телепередач.

И принять государственное решение – не зарабатывать на отуплении граждан своего государства. Как президент Филиппин отказал своему государству в заработке на наркотиках.