Волшебство продолжается

Подробности Опубликовано: 01.01.2017 10:05 Автор: ОД

Добрый день! Вот и прошла волшебная новогодняя ночь. Старика-2016 сменил на троне юный наследник-2017. Но волшебство не окончилось.

Каким вырастет этот мальчик, зависит во многом от всех нас.

Он будет ласков и заботлив с нами, если каждый из нас сможет возлюбить своего ближнего.

А если нами будут руководить гордыня и тщеславие, жажда наживы и презрение к «неудачникам», взрослеющий юноша-2017 станет жестоким и непредсказуемым.

Так пожелаем друг другу здоровья и благополучия, искренне, с открытым сердцем! И будем деятельно желать этого каждый день, 365 раз в 2017-м году! Ведь все мы немножно волшебники.

С Новым годом! С новым счастьем!