Дубна подготовилась к празднованию Нового года

Подробности Опубликовано: 31.12.2016 11:20 Автор: Светлана Козлова

В Дубне нарядили девять елок, подготовили пять мест для новогодних гуляний, открыли пять елочных базаров. Также определены четыре площадки, где разрешено запускать фейерверк. В других местах за запуск салюта могут наказать штрафом.

К Новому году в Дубне нарядили девять елок: семь синтетических, две – живые. Обе живые – на Большой Волге, одна в парке Журавлева, другая возле храма Рождества Иоанна Предтечи. Уточняем, они не срублены в лесу и установлены ради праздника, а обе растут не одно десятилетие.

Ничто не мешает развить эту идею: посадить елочку на клумбе возле ДК «Октябрь, клумба уже существует, земли достаточно. На площади Жолио-Кюри у Дома ученых тоже можно вырастить елку. Всё-таки живая ель гораздо приятнее искусственной, но срубать ради двух новогодних недель ели-исполины в лесу, конечно, плохо. Выручить могут специально посаженные елочки, которые не заметишь как вырастут и будут радовать и летом, и в Новый год.

Определены шесть мест для народных гуляний: на площади Жолио-Кюри напротив Дома ученых, на Молодежной поляне у ДК «Мир», на площади «Космонавтов, возле развлекательного центра «Юность» (ЛБ), в парке Журавлева, в семейном парке на озере.

К празднику город расцветили 57 светодиодных украшений, десять зданий оформлены световыми элементами.

Напоминаем, запускать фейерверки разрешено только на четырех специальных площадках: на вертолётной площадке в Ратмино, на Молодёжной поляне, в парка семейного отдыха за ТЦ «Маяк» и на территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (Особая экономическая зона). Нарушители, запускающие фейерверк в неположенных местах будут наказываться штрафом от 1,5 тысяч рублей.