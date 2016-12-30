Консерваторы и авангардисты спорят о набережной в Дубне

Подробности Опубликовано: 30.12.2016 12:48 Автор: Светлана Козлова

Набережную Волги продолжают «уродовать», считают некоторые дубненцы. Другие, напротив, видят в этом модерн.

Нелестное мнение вызывают новые ограждения на Комсомольской части набережной Волги. Старые ограждения, которые также казались многим «страшными и убогими», теперь вспоминаются как прекрасные. Они не мозолили глаза, а главное, по ним любили ходить дети.

Под словом «продолжают» критики подразумевают открытый недавно дендропарк, полагая, что «он будет хуже, чем было». Так это или не так, сможем увидеть, когда высаженные растения приживутся и подрастут, новые же заборы хорошо видны уже сейчас. Понять критиков можно: глазу человеческому приятнее все круглое и прямоугольное, а косые линии вызывают тревогу (видимо, это в человеке с первобытных времен, когда падающее и разрушающееся, а значит, опасное, приобретало косые линии). Похоже, это новое веяние в архитектуре: предпочтение прямого и скругленного косому и острому. Посмотрите на скошенные элементы большинства новых зданий в Дубне, на новые светильники на той же набережной.

Впрочем, есть и другие мнения на счет красоты и не красоты обновляющейся набережной. Поклонники авангарда отмечают, что «фонари, напоминающие гусей, и косые заборы – это классно», что «наконец-то запахло модерном». Словом, сколько людей, столько и мнений. Что касается новых фонарей, то тут и критики, и авангардисты единодушны в одном – светят они ярко.

Хочется отметить, если об обустройстве набережной горожане спорят, значит, её любят. Есть надежда, что эта любовь приведет к бережному отношению к ней.

Напомним, Дубна попала в областную программу «Парки Подмосковья». Набережная на берегу Волги реконструируется за счет средств области.