Многодетные семьи из Талдома отстояли права с помощью прокуратуры

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Опубликовано: 26.12.2016 07:36
Автор: Кирилл Свояков

Через прокуратуру пришлось двум многодетным семьям из Талдомского района отвоевывать свои права. История такая.

Две многодетные семьи получили от администрации Талдомского района земельные участки для индивидуального строительства. Вот только добраться до них нет никакой возможности, потому что отсутствует дорога.

Многодетные семьи обратились за помощью в Талдомскую прокуратуру. Прокуратура установила, что  администрация Талдомского района выделила многодетным семьям землю на территории, не обеспеченной транспортной инфраструктурой. Это создаёт препятствия для использования земельных участков по целевому назначению и строительству на них жилых домов.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением «об обязании администрации Талдомского муниципального района создать необходимую дорожную инфраструктуру для доступа многодетных семей к земельным участкам».

Талдомский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, органу местного самоуправления надлежит до 1 сентября следующего года построить дорогу местного значения.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле в Талдомской городской прокуратуре.

 

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