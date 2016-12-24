На набережной Волги открыли дендропарк. Пока невидимый

Подробности Опубликовано: 24.12.2016 09:04 Автор: Светлана Козлова

Напротив гостиницы «Дубна» на набережной Волги 23 декабря торжественно открыли дендрарий. Каков он, под снегом не разглядишь, хорошо видно лишь деревянную беседку со скамейками. «Всю красоту увидите весной!» – заверил Владимир Негей, директор МУП «Городские парки». На двух гектарах посажено около 700 диковинных растений.

Чтобы установить столбики и привязать символическую ленточку, заместителю главы города Николаю Мадфесу пришлось разгребать лопатой снег. Утонул в снегу и дендропарк. Белое поле никак не вязалось с дендрарием. Но зам главы горячо убеждал растерянную публику, собравшуюся на открытие того, чего пока не видно, что весной это место поразит всех своей красотой, потому что высажены удивительные растения. Искусственная сакура, воткнутая в снег рядом с символическими воротами в новый парк, призвана была пробудить воображение.

Николая Мадфеса поддержал директор МУП «Городские парки» Владимир Негей. Перерезав ленточку, он рассказал, что на двух гектарах парка посажено около 700 растений, которых в городе больше нигде не встретишь. Все растения адаптированы к нашей местности. Созданием дендропарка занималась ландшафтно-архитектурная компания «Ука», озеленяющая Москву и другие крупные города России. Владимир Негей остался компанией доволен. Она поставляла качественный посадочный материал, без разговора заменяла тот, что вызывало у специалистов «Городских парков» сомнение, и взяла обязательство в течение двух лет безвозмездно заменять погибшие растения на новые. Владимир Негей уверен, что все растения приживутся.

Первыми весной горожане увидят тюльпаны и другие луковичные цветы. Посадили их осенью и укрыли лапником от морозов и мышей. Деревянную беседку обовьет клематис – изящная лиана с великолепными крупными цветами. Украшением дендрария станет японская спирея, сирень разных сортов, краснолистная слива, декоративные яблони. Других секретов хозяин городских парков не раскрыл, призвал наведаться весной и увидеть всё собственными глазами.

На открытие дендрария пришли учащиеся художественной школы. Они часто проводят пленер на набережной, им не все равно, как она будет выглядеть. Обращаясь к ребятам, директор «Городских парков» сказал: «Главное, чтобы никто ничего не ломал и осторожно гулял по дендрарию». К сожалению, уже нашлись те, кто обломал ветки у одного из растений, еще не успевшего толком вырасти.