Социально ответственный бизнес застраховал детей Дубны

Подробности Опубликовано: 24.12.2016 08:23 Автор: Светлана Козлова

Дети всех детских садов и школ Дубны теперь застрахованы. Страхование 9664 дубненских ребят обеспечили спонсоры. Город вступил в областную программу «Качество жизни – каждой семье». Программа поддержана Торгово-промышленной палатой РФ и одобрена Коллегией министерства образования Московской области.

20 декабря в гимназии №11 руководителям дубненских школ и детских садов торжественно вручили стопки пластиковых карт, неотличимых от банковских. Они их раздадут родителям учеников и воспитанников.

Именная пластиковая карта – это страховой сертификат с суммой страхового покрытия на ребенка 20 тысяч рублей. Действует карта один год. Всего в Дубне застраховали 9664 ребенка.

Как рассказал президент Торгово-промышленной палаты Дубны Владимир Бобров, идея страхования детей возникла не на пустом месте: ежегодно в подмосковных школах и детсадах происходит до трехсот несчастных случаев с детьми. Программа обеспечивает страхование детей от несчастных случаев во время их нахождения в школах и детских садах

Страховая программа действует в Московской области три года. Суть её заключается в страховании всех детей в возрасте от 3 до 17 лет за счет партнеров программы – социально ответственного бизнеса. В этом году к 22 городам Подмосковья присоединилась Дубна. Программа хороша тем, что за страхование своего ребенка родители не платят ни копейки. Конечно, лучшее пожелание, чтобы эта страховой сертификат никогда не пригодился, но случается всякое. Как пояснил Владимир Бобров, за синяк, полученный учеником в школе, конечно, никто денег родителям не выплатит, но при серьезных травмах страховое возмещение предусмотрено.

Поиском спонсоров, готовых внести деньги на страхование дубненских детей, занималась дубненская ТПП. По словам Владимира Боброва, первыми на призыв вступить в программу откликнулись ЗАО НПЦ «Аспект» им. Ю.К. Недачина (гендиректор Александр Иванов) и ГосМКБ «Радуга» (гендиректор Владимир Трусов). К ним присоединились крупные предприятия: ООО «Мебельная фабрика «Экомебель» (гендиректор Алексей Захаров), ООО «КлиматСпецПроект-монтаж» (гендиректор Геннадий Акатов), АО «Приборный завод «Тензор» (гендиректор Виктор Голубев), а также ООО «ТОР» (гендиректор Татьяна Лубенская), ООО «Топтур» (гендиректор Владимир Лубенский), ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» (гендиректор Дмитрий Клетов). Не остались в стороне и индивидуальные предприниматели: ИП Юрий Шнайдер (сеть салонов оптики «Айболит-Оптика»), ИП Виктор Прохоров (турагентство «Путевки.Ру»), ИП Светлана Куликова (детский центр «Спектр), ИП Елена Микелова (сеть аптек «Фармадок»).

Представители ответственного бизнеса не останутся в накладе. К именным картам прилагаются листовки с логотипами фирм, обеспечивших страхование. Памятка также объясняет, что в качестве партнеров программы выступают рекомендованные органами местного самоуправления и торгово-промышленными палатами организации и предприниматели, которые выполняют важные государственные задания, производят качественную продукцию, оказывают качественные услуги. Это своего рода реклама, способствующая продвижению товара и услуг.

В некоторых городах карта-сертификат дает возможность приобрести товары или воспользоваться услугами на более выгодных условиях. У нас в Дубне предоставлять льготы при предъявлении страховой карты планирует сеть салонов «Айболит-Оптика». Хорошо бы эту практику распространить на сетевые магазины, полагает Владимир Бобров.

Подробнее о программе «Качество жизни – каждой семье», о страховых сертификатах и фирмах, обеспечивших их существование, можно узнать на сайте Торгово-промышленной палаты Московской области.