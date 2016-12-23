Человека из таблицы Менделеева наградил глава Дубны

Подробности Опубликовано: 23.12.2016 20:44 Автор: Наталия Теряева

Новогодний прием главы Дубны в ДК «Октябрь» ознаменовался появлением необычных номинаций для наград выдающихся жителей Дубны.

Создателя отсутствующих в природе сверхтяжелых элементов, имеющего собственную клеточку с названием «оганесон» в таблице химических элементов, – академика Юрия Цолаковича Оганесяна – глава Дубны Вячеслав Борисович Мухин чествовал в номинации «Человек из таблицы Менделеева».

Коллектив МКБ «Радуга» в лице его генерального директора Владимира Николаевича Трусова глава города отметил наградой «Высокоточная победа» за разработку высокоточного оружия и гиперзвуковых летательных аппаратов, обеспечивающих нашу безопасность и защиту границ нашей Родины.

Более привычно назвали награду для Объединенного института ядерных исследований за большой шаг в реализации флагманского проекта Дубны сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов NICA: «Научные традиции». Ее из рук Вячеслава Борисовича Мухина получил директор ОИЯИ академик Виктор Анатольевич Матвеев.

В номинации «Верность науке» единственным награжденным стал Гамлет Георгиевич Ходжибагиян, заместитель директора по научной работе Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ. Так отмечен его многолетний труд и огромный вклад в создание мегасайенс проекта NICA

Героем номинации «Молодой ученый года» стала Юлия Вячеславовна Виноградова из Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ – за исследования, имеющие фундаментальное значение для решения проблемы повреждения и восстановления сетчатки глаза.

За «Открытый диалог» глава Дубны наградил председателя Общественной палаты Дубны Елену Александровну Игнатенко за решение значимых вопросов на благо нашего города.

Оригинальной стала номинация «Тепло в дом». Награду за бесперебойное снабжение тепловой энергией и горячим водоснабжением объектов города Вячеслав Мухин вручил замечательному профессионалу в этой области – Александру Алексеевичу Лугину, заместителю начальника котельного цеха ОГЭ ОИЯИ,.

Награду «Клятва Гиппократа» получила Детская поликлиника Дубненской городской больницы за большие достижения в организации лечебно-профилактической помощи детскому населению города.

Номинация «Звучание души» родилась от названия одноименного ежегодного проекта Дубненского симфонического оркестра. И конечно, награду за звучание души и выдающийся вклад в развитие музыкального искусства города Дубны

глава Дубны вручил Евгению Михайловичу Ставинскому, художественному руководителю и главному дирижеру Дубненского симфонического оркестра.

Наградой «Лидер в образовании» отмечены лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова за стабильно успешные результаты в организации учебного процесса, гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 за победу в областном конкурсе «Стандарт оформления общеобразовательной организации» и средняя общеобразовательная школа № 1 за победу в областном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной площадки.

В номинации «От улыбки станет всем светлей» торжестовал детсад № 23 «Улыбка» за победу во Всероссийском фестивале-выставке образовательных учреждений.

Как «Воспитателя года-2016» глава Дубны наградил Марию Юрьевну Шарапову, музыкального руководителя детсада № 14 «Сказка», за победу в городском профессиональном конкурсе воспитателей.

В номинации «Он-лайн туризм» Вячеслав Мухин вручил награду Юлии Олеговне Зайцевой, эксперту отдела туризма и услуг Управления торговли, услуг и защиты прав потребителей, за развитие и продвижение туристских веб-порталов «Лучший туристский портал – 2016».

Номинацией «Время, события, люди» отмечена Людмила Ивановна Пирогова, главный редактор газеты «Вести Дубны», за победу в двух номинациях Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2016»

За «Патриотическое воспитание подрастающего поколения» глава Дубны наградил АНО «Военно-спортивный клуб «Спарта». Клуб победил в Кубке Московской области по военно-прикладным дисциплинам.

Победителем номинации «Прорыв года» стала женская команда Дубны по волейболу. Впервые за 30 лет дубненская волейбольная команда стала чемпионом Московской области.

Как «Лучший спортсмен года» отмечен Василий Александрович Цветков за высокие достижения на чемпионате Мира – 2016 по пауэрлифтингу в составе сборной России.

В номинации: «Спортсмен года» награды из рук Главы Дубны получили Дмитрий Олегович Бычков и пятикратный чемпион России по плаванию Игорь Владимировичч Морозов за победу в Чемпионате мира по плаванию среди ветеранов в составе команды «105-й элемент».

Номинация «Лучший спортсмен года» оказалась индивидуальной. Эту награду глава города вручил Зауру Магомедовичу Азизову, мастеру спорта международного класса за победу в Кубке Мира по боевому самбо.

Награду «Добрый мир» получил из рук главы Дубны Алексей Валентинович Ведяшкин за большой личный вклад в создание доступной среды в городе.

Приятным дополнением к награждению героев труда стал новогодний концерт, подготовленный отделом кульуры администрации вместе с ДК «Октябрь». Особым вниманием публики был отмечен талантливый молодой тенор Федор Колесниченко (концертмейстер – Валентина Коптелова).