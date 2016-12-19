В Подмосковье поселятся хранимиры

Подробности Опубликовано: 19.12.2016 06:56 Автор: Никита Крутиков

Наступающий год объявлен в России Годом экологии. В честь него министерство экологии и природопользования Московской области выпустит экологические сказки. Главными их героями станут хранимиры (на фото).

В 2017 году, в Год экологии в России, в Подмосковье выпустят три серии книг экологических сказок для детей в возрасте 3, 6 и 10 лет.

Как пояснили в минэкологии Подмосковья, в этих книгах создается целый новый мир существ-хранимиров. По сюжету они появились на планете задолго до людей. Когда люди взялись губить природу и беспрестанно потреблять ее ресурсы, хранимиры стали отшельниками, принялись прятаться от людей и маскироваться при встрече с ними. Но поняв, что планета идет к экологической катастрофе, хранимиры выбрали пятерых посланников, которые должны помочь человечеству спасти Землю.

«Минэкологии проводит много акций с целью экологического просвещения, они рассчитаны и на детей, и на взрослых, – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. – Но практика показывает, что на родителей лучше влиять через детей. Когда ребенок возвращается из школы под впечатлением от экологической игры, вся семья задумывается об экологии и том, какой оставит после себя экологический след».

Автор книг про хранимиров – детский писатель и психолог Елена Журек. (Большинству она известна по книге «Сказки изумрудного леса»). Презентация первых книг с экологическими сказками пройдет весной 2017 года. В дальнейшем планируют создать мультфильм и компьютерную игру по мотивам историй про хранимиров.