Стратегию Дубны обсудил Общественный совет ОИЯИ

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Опубликовано: 16.12.2016 07:31
Автор: Светлана Козлова

В Доме международных совещаний прошло заседание Общественного совета при дирекции ОИЯИ. Обсуждали стратегию социально-экономического развития Дубны на 2017-2026 годы и то, как вернуть площади Мира прежний облик, искореженный установленными ограждениями из-за планируемого переноса остановки.

С докладом о стратегии развития города выступил заместитель руководителя администрации Никита Смирнов. Он предупредил, что вряд ли сможет удивить чем-то новым, подразумевая, что нынешнее обсуждение документа не первое. Добавим, и не последнее. Хотя проект Стратегии социально-экономического развития Дубны уже отправлен на согласование в министерство образования и науки РФ, действующим он станет только после того, как его примет наш Совет депутатов (предположительно, в январе).

Докладчик познакомил собравшихся с основными тезисами 42-ух страничного документа, представляющего путь, по которому следует двигаться городу в том числе, чтобы решить главные проблемы. Например, проблема с трудовой миграцией. По словам Н. Смирнова, хорошие специалисты едут на работу из Дубны в Москву, тогда как в городе их недостает. (Интересно, что это за специалисты? Ведь общеизвестно, что в Дубне можно найти хорошо оплачиваемую работу только при помощи личных связей - прим. ред.) Эта проблема тянет другие: недостаток жилья для специалистов, нехватка энергоресурсов для строительства все того же жилья и новых предприятий.

Стратегия также указывает, к чему нужно стремиться, чтобы город развивался. Сценарий таков: к 2020 году должно добавиться к имеющимся рабочим местам 7000 новых. Средняя зарплата должна вырасти на сто процентов, население достигнуть количества 85 тысяч человек.

Приоритетная роль в стратегии отводится особой экономической зоне, кооперации между городскими предприятиями, развитию экспорта и малого предпринимательства. К проекту стратегии прилагается план со множеством пунктов, он определяет, кто и что должен выполнить, чтобы добиться решения проблем и задач. Оба документа доступны на сайте администрации http://dubnainvest.com/strateg.

Собравшиеся на Общественный совет слушатели (депутаты, сотрудники администрации, предприятий, жители) заранее изучили эти документы и пришли с готовыми предложениями, которые, по их мнению, необходимо добавить в Стратегию.

Член-корреспондент РАН Игорь Мешков (ЛЯП) предложил отразить шире спортивную и физкультурную тематику, озеленение города, в частности взять под контроль парк на Черной речке, который хиреет на глазах. Также он посетовал, что у администрации никак не находятся полставки на водителя для бурана для расчистки лыжных трасс в городе и удивился представленным в Стратегии гребным каналам и загадочной смотровой площадке. (Докладчик Никита Смирнов пояснил, что гребные каналы – это архитектурные украшения ОЭЗ, они уже есть, а на необходимости смотровой площадки, с которой можно будет увидеть всю Дубну, настаивают представители городского туристического бизнеса. Что это будет и где, пока не решили).

Председатель научно-технического совета ОИЯИ Ростислав Джолос (ЛТФ) выявил существенное упущение: в Стратегии отсутствует направление «Детская политика». (Докладчик пообещал эту ошибку исправить). Также Джолос попросил обратить внимание на озеленение проспекта Боголюбова, заметив, что знает, как там сложно из-за коммуникаций производить посадки, но «абсолютно голая магистраль – это нехорошо». (Это тоже пообещали учесть).

Член научно-технического совета ОИЯИ Сергей Неделько (ЛНФ) заявил, что «структура документа требует кардинальной переработки». На его взгляд, в нем все свалено в кучу, многое не учтено. (Докладчик парировал, что «мы не могли всё обобщить, хотя и старались» и привел пример характерных вопросов к разработчикам проекта: почему вы не учли в стратегическом плане, что на болотце за пиком Тяпкина растут цветы, внесенные в Красную книгу?).

Борис Шестов (независимый аналитик) предложил внести в Стратегию фразу о  сохранении исторически сложившегося облика институтской части (фразу пообещали внести).

Член-корреспондент РАН Леонид Григоренко (ЛТФ) выступил с предложением развивать в Дубне скалолазание (12 лет он ведет секцию скалолазания в спортивном комплексе ОИЯИ), так как скалолазание признано в этом году олимпийским видом спорта и включено в программу олимпийских игр в Токио в 2020 году. Сегодня скалолазание в Дубне существует, по его выражению, в подполье, нужен специальный зал.

Были и другие предложения и замечания. Докладчик отметил, что пока документ не принял Совет депутатов Дубны, его можно дополнять и изменять. Можно отправить свои замечания и пожелания  на адреса  электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или подать предложения в письменном виде в МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна» (ул. Университетская, дом 7/2, цокольный этаж, кабинет №2). http://godubna.ru/obnovleniya-na-sayte/18360/

Облик площади Мира

На Общественном совете обсудили варианты сохранения облика площади Мира в первоначальном виде. Сейчас он испорчен ограждениями, которые установили в связи с планируемым переносом остановки общественного транспорта. Новые нормы правил ГИБДД требуют именно таких пешеходных зон, переходов и металлических заборов.

Так как нормы изменить нельзя, архитекторы администрации разработали два варианта «исправления ошибки». Оба варианта предполагают перенос остановки с площади Мира в район почты. Разница лишь в том, что один вариант предусматривает организацию на площади Мира клумбы и элементов украшения в виде конструкций, отображающих родные для дубненцев знаки таблицы Менделеева, второй предполагает обойтись без клумбы и украшений.

Оба варианта члены Общественного совета отклонили и предложили оставить остановку на нынешнем месте, у опорной стены сквера. За такое решение проголосовали единогласно. Правда, все «металлоконструкции» теперь придется переносить в это место, а также приподнимать саму остановку и проводить прочую реконструкцию согласно требованиям госавтоинспекции.  К следующему заседанию Общественного совета проектировщики должны проработать соответствующую схему движения на площади Мира.

Технический вопрос

На заседании члены Общественного совета единогласно включили в свой состав Михаила Шишмакова, председателя Молодежного парламента при Совете депутатов Дубны.

 

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