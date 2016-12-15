Выставка артефактов одного эпизода войны открылась в Дубне

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Опубликовано: 15.12.2016 07:21
Автор: Светлана Козлова

В краеведческом музее Дубны открылась выставка «От советского информбюро», посвященная 75-летию Битвы под Москвой. Из этого грандиозного события Великой Отечественной войны устроители выставки взяли всего один эпизод. Он связан с 30-ой армией, тылом которой была наша Дубна, и попытались приблизить его к восприятию посетителя настолько, насколько это возможно. Мне показалось, что им это удалось.

Первыми увидели экспозицию студенты из столичного Российского университета дружбы народов, прибывшие на экскурсию в Объединенный институт ядерных исследований. Они признались, что их одинаково потрясло увиденное и услышанное и в лабораториях института, и в музее.

В центре экспозиции – инсталляция полевого фронтового штаба с картой, оружием, снарядами, личными вещами бойцов, солдатским обмундированием. Приглушенный звуковой фон – взрывы снарядов, свист пуль, грохот канонады – порождает ощущение реальности событий. Голос Левитана из «тарелки» с сообщениями от информбюро переносит в минуты и секунды 75-летней давности.

Справившись с первым ощущением перемещения в прошлое, начинаешь приглядываться к экспонатам экспозиции. Обнаруживаешь много нового и неизвестного. Например, книга «Не забудем, не простим» с подзаголовком «Злодеяния немецко-фашистских захватчиков в районах Калининской области», выпущенная в 1942 году. В ней собраны жуткие истории, рассказанные жителями деревенек, захваченных фашистами. В свое время материалы этой книги послужили Нюрнбергскому процессу.

Или такой экспонат как пропуск. Их немцы разбрасывали на захваченных территориях. В них предложение красным командирам и красноармейцам сдаться в ближайший немецкий штаб. Этим пропуском гарантируется, как в нем написано, «хорошее обращение во время пребывания в плену и скорое возвращение на родину после окончания войны».

Подробно и увлекательно экскурсовод музея Лариса Владимировна Пантелеева знакомит с главным героем выставки – 30-ой армией Западного фронта ноября-декабря 1941 года. Тогда ею командовал генерал-майор Д.Д. Лелюшенко. Иваньково, Ново-Иваньково и Большая Волга были тылом этой армии. Интересный экспонат – фото зенитчика Александра Костенко с невестой. Невеста Мария – жительница Иванькова. После войны Александр вернулся к невесте, они поженились и прожили всю жизнь в Дубне.

Особняком от основной экспозиции расположена отдельная, под названием «Война с плотинами». Для меня, например, стало открытием, что те металлические «сети», которые все еще можно встретить на камнях дамбы, созданы были вовсе не для укрепления каменной кладки, а находились в водохранилище и служили пятикилометровым заграждением против «прыгающих торпед». Установили их в 1943 году, когда стало известно о создании англичанами секретного оружия – «прыгающей бомбы» для выполнения операции «Большая порка» против Германии. В мае 43-го «прыгающая бомба» стерла с лица земли гидросооружение на немецкой реке Мёне. Сброшенная с самолета бомба крутится, как волчок, и словно камешек, брошенный умелой рукой мальчишки, скачет по воде, пока не упрется в тело плотины…

Подробнее об этой операции, о «прыгающей бомбе» и защите нашей плотины можно будет услышать на краеведческих чтениях. Они пройдут в музее 16 и 17 декабря. «Раскопал» новую информацию дубненский краевед Леонид Четверяков. Он выступит на краеведческих чтениях 16 октября. Кроме того, на чтениях прозвучат доклады и сообщения других краеведов Дубны.

Если вам интересна история Дубны, приходите на чтения, заодно посмотрите экспозицию «От советского информбюро».

 

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