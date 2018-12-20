В Дубне стражи порядка провели открытый урок по безопасности в зимние каникулы

Подробности Опубликовано: 20.12.2018 00:05 Автор: Специалист по взаимодействию со СМИ ОМВД по г.о. Дубна И.Л. Михайлова

Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна совместно с членом Общественного совета при ОМВД провели профилактический урок «Безопасные каникулы» для воспитанников Талдомского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик».

В преддверии новогодних каникул с целью профилактики детского травматизма, а также при использовании пиротехнических изделий сотрудники полиции провели беседу с ребятами по правилам личной безопасности.

Заместитель начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – начальник Отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Дмитриевич Налимов напомнил детям о правилах поведения в общественных местах, о возрасте, с которого подростки отвечают за свои поступки, о различиях административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления.

Особое внимание ребят полицейские акцентировали на преступлениях и правонарушениях экстремистской направленности, а также разъяснили понятие «экстремизм» и «терроризм». Правоохранители напомнили о мерах предосторожности и правилах поведения при опасности и в случае угрозы террористического акта. Также рассказали, что делать в случае обнаружения взрывного устройства.

В завершение беседы полицейские и общественник поздравили ребят с наступающими каникулами и пожелали детям быть бдительными и осторожными.