Ученики физматфакультатива Дубны взяли места на олимпиаде в Болгарии

Подробности Опубликовано: 17.12.2018 00:48 Автор: Кирилл Свояков

Пятеро воспитанников дубненского Физико-математического факультатива в декабре приняли участие в Олимпиаде по экспериментальной физике для старших школьников в Софии.

Организаторами олимпиады выступили Болгарский союз физиков, физический факультет Софийского университета и Содружество физиков Македонии, а участниками стали около сотни старшеклассников Болгарии, Македонии, Сербии, России и Казахстана.

Участники соревновались в определении величины элементарного электрического заряда, изучая дробовой эффект, возникающий в электрической цепи фотоприемника при облучении слабыми световыми сигналами.

Двое дубненских школьников, готовившихся к олимпиаде в кружке «Экспериментальная физика» под руководством Ирины Геннадьевны Осипенковой, заняли первое и второе место в своих возрастных категориях. Категории подразделялись по уровню сложности на S, M или L. Никита Жабицкий выиграл первое место в категории M, а в L занял второе место Григор Адамян.

Поездку ребят спонсировал грант полномочного представителя Болгарии в ОИЯИ, полученный благодаря поддержке Учебного-научного центра ОИЯИ.