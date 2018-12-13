Сотрудники Подмосковной Росгвардии рассказали ученикам о Конституции РФ
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- Опубликовано: 13.12.2018 00:29
- Автор: Пресс-служба ГУ Росгвардии
Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области провели для учеников старших классов общеобразовательной школы №2 города Дубна правовой урок грамотности.
День Конституции — это важнейший праздник для любой страны, и Россия не является исключением. У нас этот день отмечают двенадцатого декабря.
Росгвардейцы рассказали учащимся об истории праздника, основных положениях Конституции, о защите прав и свобод граждан, об ответственности за их нарушения.
По окончании мероприятия сотрудники ответили на вопросы собравшихся учеников, а также напомнили, что спокойная и комфортная жизнь возможна только в том случае, если все люди будут соблюдать законы.