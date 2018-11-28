Семинары налоговой в декабре

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Опубликовано: 28.11.2018 00:09
Автор: ИФНС №12

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в декабре 2018 года.

 

6 декабря 2018 года

1. Об уплате НДС налогоплательщиками ЕСХН.

2. Взыскание задолженности по имущественным налогам физических лиц.

3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Информационное обслуживание налогоплательщиков в электронном виде. Интернет - сервисы ФНС России.

20 декабря 2018 года

1. Порядок применения налоговых льгот для налогоплательщиков-физических лиц.

2. Досудебное урегулирование.

3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Информационное обслуживание налогоплательщиков в электронном виде. Интернет - сервисы ФНС России.

Время проведения семинара: 11.00.

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400.

тел.: 8 (49621) 2-02-97, 8 (49621) 2-76-52.

В программе семинара возможны изменения.

 

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