Команда университета "Дубна" выиграла олимпиаду по избирательному праву

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Опубликовано: 22.11.2018 00:32
Автор: Наталья Борозна
Фото: инстаграм Мособлизбиркома

Вторая олимпиада по избирательному законодательству среди учащихся государственных вузов Московской области закончилась 16 ноября победой университета "Дубна", сообщается на страничке Мособлизбиркома в Instagram.

Вторыми стали ребята из Академии социального управления, третьими - студенты МГИМО.

Всего же 50 студентов из семи учреждений высшего образования - МГИМО, МГОУ, ГСГУ, ГГТУ,  МГОТУ,  "Дубны" и АСОУ - оспаривали звание знатоков избирательного законодательства.

В жюри сидели представители ЦИК России, Российского союза молодежи, Общественной палаты Московской области, региональной молодежной избирательной комиссии.

Программа олимпиады включала три испытания: мотивационный видеоролик (в записи), творческое выступление на тему губернаторства в России в прошлом и современности, а также ответы на минутный блиц-опрос (в последнем и показала себя лучше всех команда из Дубны).

Снятые командами видео должны были мотивировать молодых россиян к тому, чтобы хорошо изучить избирательный процесс.

К выступлению на сцене команды подошли творчески. Студенты университета "Дубна" переделали текст узнаваемой песни и пропели ее. Студенты Академии социального управления были оригинальнее всех: губернатор из наших дней, перечитав перед сном "Мертвые души", попадает в прошлое, после чего пересматривает свою политическую программу.

 

 

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