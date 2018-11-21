Отбор кандидатов в университет МВД

Подробности Опубликовано: 21.11.2018 00:33 Автор: И. Л. Михайлова

К сведению учащихся 11 классов! ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. Московский университет МВД России и Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя приглашает для обучения выпускников 11-х классов.

Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2018 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности.

Курсанты учебных заведений системы МВД России обеспечиваются форменным обмундированием на весь период службы и 3-ех разовым питанием (завтрак, обед и ужин).

Обучение в вузе МВД - это:

1. Гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);

2. Полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13 000 до 28 000 рублей);

3. Освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;

4. Стабильное денежное содержание сотрудников (от 43 000 рублей по первому году службы);

5. Возможность получения Единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в вузе).

6. Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в вузе).

По вопросам оформления на учёбу обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16, тел. 8(496)214-65-62.