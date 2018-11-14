Седьмая школа Дубны созрела

Подробности Опубликовано: 14.11.2018 01:02 Автор: Наталия Теряева

Школа №7 Дубны отпраздновала 9 ноября свое тридцатипятилетие. Гости праздника назвали возраст школы порой зрелости.

Школа №7 появилась в районе Большая Волга второй по счету. До 1983 года детей этого района учила самая старая школа правобережья: школа №2, где по время Великой Отечественной войны размещался военный госпиталь.

Район Большая Волга разросся с появлением в Дубне завода «Тензор» и НИИ «Атолл». Жилье для сотрудников предприятия строили недалеко от работы. На новой улице Энтузиастов молодые энтузиасты построили новую, большую среднюю школу №7. Часть ребят перевели туда из школы №2. Вот так в СШ №7 попал еще учеником нынешний директор этой школы Андрей Робертович Редькин.

Получив аттестат зрелости, отслужив срочную службу в армии и получив профессию учителя физики, Андрей Робертович вернулся в родную школу. Школа №7 была самой большой в Дубне, пока в девяностые годы напротив нее, на улице Попова, не построили гимназию №11.

Сегодня школа №7 – вторая по величине в Дубне. В ней учится 870 юных жителей Дубны в возрасте от 6 до 17 лет. Это школа с углубленным изучением некоторых предметов. И это единственная в Дубне школа, получившая в 2017 году статус региональной инновационной площадки в области детского инженерного образования.

В связи с инженерным профилем школы №7 на ее территорию переехала в нынешнем учебном году Школа юного инженера «Вектор NICA» (образовательный проект ОИЯИ) из здания ликвидированной школы №4.

На большой праздничный концерт в большеволжскую школу прибыли ветераны школы, ее выпускники, глава Дубны М.Н.Данилов, председатель Совета депутатов С.А.Куликов, депутат округа, куда входит территория школы, А.В.Тамонов, депутат и директор школы №1 Дубны А.И.Руденко, замглавы Дубны В.А.Потапенко, руководитель Горуно Т.К.Виноградова и несколько ее заместителей.

Гостей у входа в школу радостно приветствовали нарядные старшеклассники.

Воспоминания преподавателей, их коллег из других школ Дубны, выпускников школы №7 чередовались с концертными номерами и поздравлениями руководителей города, большеволжских предприятий и Объединенного института ядерных исследований. В этот вечер школе подарили в связи со днем рождения сразу несколько очень нужных для проведения занятий проекторов. А шефы школы – завод «Тензор» – в качестве подарка пообещали заменить все окна в фойе школы.

Кстати, без замены окон фойе не удастся довести до конца начатый специалистами «Тензора» с юными инженерами школы №7 совместный технический проект.

Многие гости желали школе капитального ремонта – она для этого явно созрела. Глава Дубны пообещал со временем отремонтировать все, что требуется. Ведь масштабные ремонтные работы (замена окон, кровли, покрытий пола) требуют масштабных бюджетных расходов, которые город без поддержки региона осилить не сможет. Однако, уже летом нынешнего года в школе №7 удалось полностью заменить систему отопления. Так что праздник прошел в теплой во всех смыслах и душевной атмосфере.

Все концертные номера для торжества тщательно подготовили ученики школы №7 под руководством педагога-организатора Л.А.Рябковой. Дети выступали со сцены с искренней непосредственностью и в ответ получали горячий отклик переполненного зрителями зала.