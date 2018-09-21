Инженеры Дубны готовят молодую смену

Подробности Опубликовано: 21.09.2018 10:08 Автор: Кирилл Свояков

Приборный завод «Тензор» примет участие в инженерном проекте дубненских школьников.

Завод «Тензор» шефствует над школой №7 и делает новые шаги на поприще шефской помощи.

20 сентября директор по персоналу и коммуникациям завода "Тензор" Михаил Подлесный, заместитель главного инженера Станислав Макаров и заместитель главного конструктора Олег Антипов обсудили с директором школы №7 Андреем Редькиным и руководителем Школы юного инженера «Вектор NICA» Наталией Теревой совместную работу профессиональных инженеров и любознательных школьников. С нынешнего учебного года Школа юного инженера «Вектор NICA» работает на площадке школы №7, вовлекая в свои проекты учеников не только этого учебного заведения, но и других школ города.

Инженерный проект школьников нацелен на разработку «умных» технологий управления школьной инфраструктурой. Чтобы добиться намеченного результата за учебный год и внедрить свою разработку в школе №7, юным инженерам придется изучить много нового, поработав и головой, и руками.

Инженеры-профессионалы приборного завода «Тензор» будут обеспечивать экспертное сопровождение школьного инженерного проекта и поддержат разработку школьников электронными и программными компонентами создаваемой системы. Ведь у предприятия огромный опыт в создании комплексных электронных систем безопасности.

– У нашего предприятия огромный опыт в создании комплексных электронных систем безопасности, мы занимаемся этим направлением без малого полвека и готовы оказывать всяческое содействие юным инженерным талантам. Раннее профессиональное ориентирование молодежи мы считаем очень важной и актуальной задачей. Подобные проекты формируют у школьников позитивное отношение к труду, вызывают интерес к рабочим и инженерным специальностям, а это – первый шаг к решению кадровых проблем, с которыми сталкиваются многие производственные компании. Надеемся, что в будущем кто-то из сегодняшних участников Школы «Вектор NICA» придет работать на «Тензор», – отметил Михаил Подлесный.

Напомним, школа №7 единственная в Дубне имеет инженерный профиль в обучении детей.

Школа юного инженера "Вектор NICA" – образовательный проект Объединенного института ядерных исследований. Он нацелен на подготовку молодых кадров для международных проектов ОИЯИ, самые крпуные из которых, – ускорительный комплекс NICA и Фабрика сверхтяжелых элементов.