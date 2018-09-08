Шефство над школами - процесс обоюдный

1 сентября пошел отсчет второго учебного года, в течение которого Особая экономическая зона "Дубна" будет продолжать шефствовать над двумя дубненскими школами: гимназиями №№ 3 и 11.

Процесс шефства для зоны льготного бизнеса не односторонний: руководство ОЭЗ "Дубна" не только вкладывает средства в оснащение подшефных муниципальных учебных заведений, но и регулярно приглашает на свою территорию ребят и педагогов.

"Я очень благодарна всем, кто обращает внимание на наши нужды, - признает директор гимназии №3 Ирина Зацепа. – Мы тесно сотрудничаем с ОЭЗ "Дубна", руководство которой многое делает для профориентации гимназистов, что, конечно, влияет на выбор ими дальнейшего пути, выбор профессии. В прошлом году началось оборудование кабинета информатики. Надеюсь, что дальше наше сотрудничество будет только крепнуть. Я знаю, что в особой экономической зоне в ближайшее время открывается много новых предприятий, с удовольствием познакомимся с ними".

Старшеклассники и их учителя побывали в течение прошлого учебного года на экскурсиях на площадках зоны, где воочию узнали многое об ее истории, инфраструктуре и инновациях, развивающихся здесь. После таких дней открытых дверей некоторые учащиеся вдохновились и стали с куда большим интересом изучать школьные биологию, информатику и другие близкие проектам резидентов предметы.

Также школьники подшефных организаций принимают участие в мероприятиях, организуемых управляющей компанией ОЭЗ, таких как День российского флага и "Кадры будущего", субботники.