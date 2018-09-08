Шефство над школами - процесс обоюдный

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Опубликовано: 08.09.2018 00:41
Автор: ОД
Фото: ОЭЗ "Дубна"
1 сентября пошел отсчет второго учебного года, в течение которого Особая экономическая зона "Дубна" будет продолжать шефствовать над двумя дубненскими школами: гимназиями №№ 3 и 11.
Процесс шефства для зоны льготного бизнеса не односторонний: руководство ОЭЗ "Дубна" не только вкладывает средства в оснащение подшефных муниципальных учебных заведений, но и регулярно приглашает на свою территорию ребят и педагогов.
 
"Я очень благодарна всем, кто обращает внимание на наши нужды, - признает директор гимназии №3 Ирина Зацепа. – Мы тесно сотрудничаем с ОЭЗ "Дубна", руководство которой многое делает для профориентации гимназистов, что, конечно, влияет на выбор ими дальнейшего пути, выбор профессии. В прошлом году началось оборудование кабинета информатики. Надеюсь, что дальше наше сотрудничество будет только крепнуть. Я знаю, что в особой экономической зоне в ближайшее время открывается много новых предприятий, с удовольствием познакомимся с ними".
 
Старшеклассники и их учителя побывали в течение прошлого учебного года на экскурсиях на площадках зоны, где воочию узнали многое об ее истории, инфраструктуре и инновациях, развивающихся здесь. После таких дней открытых дверей некоторые учащиеся вдохновились и стали с куда большим интересом изучать школьные биологию, информатику и другие близкие проектам резидентов предметы.
 
Также школьники подшефных организаций принимают участие в мероприятиях, организуемых управляющей компанией ОЭЗ, таких как День российского флага и "Кадры будущего", субботники.
 

"Хочется, чтобы наступивший учебный год был для гимназистов успешным, увлекательным, чтобы каждый день стал для них Днем знаний, с новыми открытиями и отличными оценками, - пожелал ребятам во время торжественной линейки заместитель генерального директора АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" по инвестициям и инновациям Петр Пермяков. - Профориентационные встречи, посещения предприятий запланированы и на этот учебный год, так что мы ждем ребят, педагогов, двери особой экономической зоны для них всегда открыты".

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