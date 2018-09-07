Дубненские пожарные провели уроки ОБЖ в Дмитровском и Талдомском районах

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Опубликовано: 07.09.2018 00:42
Автор: ОД
Фото "Мособлпожспас"

В наступившем новом учебном году в школах Подмосковья проходит неделя безопасности от МЧС. Специалисты Дубненского территориального управления провели для детей, вернувшихся с каникул, уроки по основам пожарной безопасности.

Целью проведения мероприятия была отработка действий учащихся при попадании в чрезвычайную ситуацию. Для этого спасатели провели инструктажи и беседы со школьниками, учителями и работниками школы; проконсультировали директоров и завучей по вопросам соответствия учебного заведения нормам пожарной безопасности, а также провели учебную "тревогу".

В школах поселков Рыбное, Ново-Синьково и микрорайона ДЗФС города Дмитрова побывали работники ПСО №12 (с), ПЧ-270, ПСП "Ольявидово", ПСП "Бунятино".

Пожарные из частей "Мособлпожспаса" №№ 272, 215, 211, 212 преподали основы безопасности жизнедеятельности ученикам ПГТ Запрудня, Вербилки, деревни Ермолино и города Талдома.

Работники ПСО №12 на этой неделе поучаствовали в спасении женщины, которой стало плохо в лесу между садовым товариществом и железнодорожной станцией Икша Дмитровского района. Женщину сопровождали дочь и малолетний внук. Вместе со спасателями на место происшествия прибыла скорая помощь. Вначале работники спасательного отряда проводили медиков к пострадавшей, а затем поместили ее на носилки и донесли до машины СМП.

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