Госадмтехнадзор обучает школьников

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Опубликовано: 04.09.2018 00:30
Автор: ОД

Специалисты Государственного админстративно-технического надзора Московской области пришли в школы, чтобы рассказать детям о правилах соблюдения чистоты и порядка в регионе, где они живут. "Уроки чистоты" становятся уже традицией для инспекторов.

В Дубне данными уроками были охвачены 190 школьников, в Талдомском районе - около 130-ти учащихся средних общеобразовательных учреждений разного возраста.

"1-го и 3-го сентября уроки чистоты прошли в 300 школах Подмосковья. Провели их свыше 300 административно-технических инспекторов. На занятиях детям рассказали о том, как поддерживать чистоту и порядок, почему нельзя мусорить, как вести себя, чтобы сохранить в чистоте среду своего обитания. Уроки чистоты строятся не в форме лекций, они представляют собой активные занятия, основанные на диалоге: рассказав о проблемах инспекторы предлагают детям пофантазировать, как ее можно решить, отвечает на вопросы, формируя через игру правильное поведение. Этой же цели способствуют и уроки чистоты в форме квеста, где ребята в игровой форме будут постигать основы областного законодательства в сфере чистоты порядка и благоустройства. По нашим подсчетам, всеми запланированными занятиями будет охвачено свыше 10 тысяч учащихся", - рассказала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Особое внимание, конечно же, было уделено на занятиях самой острой теме последних лет - недопущению замусоривания прекрасного родного края. Кроме того, дети узнали больше о правилах эксплуатации игровых площадок, о мерах по предотвращению травматизма и сохранения в порядке игрового оборудования. Зашла речь и о портале "Добродел", а также об особенностях работы административно-технических инспекторов.

В Дубне инспектор территориального отдела ГАТН МО посадили вместе с первоклассниками символическое деревце - символ благоустройства и начала учебного года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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