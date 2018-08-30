Три школы Дубны попали в Топ-100 школ Подмосковья

Подробности Опубликовано: 30.08.2018 00:09 Автор: ОД

Главное в образовании – повысить его качество и разбудить в детях интерес к знанию. Об этом сегодня говорилось на городской педагогической конференции в дубненском ДК «Октябрь».

Перед началом учебного года министерство образования Московской области обнародовало Единый рейтинг школ Подмосковья-2018. Критериями оценки стали успехи учащихся и организация учебного процесса.Первые три места рейтинга заняли:

Школа-интернат имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный. Гимназия "Логос", г. Дмитров. Лицей научно-инженерного профиля, г. Королев.

Три дубненские школы также вошли в список лучших. На 13-й строчке традиционно – лицей № 6 им. академика Г.Н. Флерова, на 21-м месте – лицей "Дубна". Гимназия № 8 им. академика Н.Н. Боголюбова оказалась 98-й.

В Дубне работают 43 образовательных организации – это если считать вместе школы и детсады. В них учатся на сегодняшний день 6500 школьников и 3949 дошкольников.

Главными целями развития образования в своем обширном докладе на конференции начальник Горуно Дубны Т.К.Виноградова назвала обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Российское общество получило возможность влиять на школьное образование.

"В этом году будет проходить общественное обсуждение концепции содержания образования по естествознанию и по географии", – рассказала об этом ОД Татьяна Константиновна.

Но главным вопросом начальник Горуно назвала не "Чему учить?", а "Как учить?".

"Это профессионализм учителя, это новые подходы, – уточнила она. – Мир меняется. А многие из нас настолько привыкли пользоваться старыми методами, старыми подходами к обучению детей. Мы в этом году провели анкетирование наших педагогов. И меня очень настораживает, что восемьдесят пять процентов наших педагогов считают, что методы можно не менять, что то, как работает учитель, его полностью устраивает. Десять процентов признают, что надо менять. И только пять [процентов] применяют новые методы обучения. Поэтому для нас сегодня важно показать учителю весь спектр возможностей: как менять свои технологии, методы – в арсенале учителя их много. Есть очень хорошее выражение Ушинского: учитель должен всю жизнь учиться, когда он перестает учиться – он умирает как учитель. Но не все учителя активно этим пользуются. Поэтому наша задача – [добиться], чтобы учитель и школа понимали, кого учить, чему учить и как учить".

По словам Т.К.Виноградовой, список 100 лучших школ Подмосковья обнародовали 28 августа на форуме "Образование лидеров и лидеры в образовании”. В этот список каждый год попадают три – четыре дубненские школы. И это показатель стабильности качества образования в Дубне.

В городской педагогической конференции вместе с учителями Дубны приняли участие глава Дубны М.Н. Данилов, курирующий сферу образования его заместитель Е.А.Штейн и депутат Мособлдумы М.В.Шевченко.