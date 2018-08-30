Губернатор наградил университет "Дубна" и студентов

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Опубликовано: 30.08.2018 00:40
Автор: ОД
Фото: http://worldskillsmo.ru

28 августа на региональном форуме педагогов "Образование лидеров и лидеры в образовании" губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил коллектив государственного университета "Дубна" благодарностью за укрепление позиций в национальном рейтинге лучших вузов России "Топ-100", вручив грамоту ее ректору Дмитрию Фурсаеву.

Напомним, что университет поднялся на 53-ю позицию из ста, рост составил 12 пунктов за два года.

Сам форум был посвящен итогам прошедшего учебного года и корректировке планов на будущее. 

28 же августа в Доме Правительства Московской области губернатор вручил денежные сертификаты победителям и призерам IV Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В том числе призы из рук председателя правительства Подмосковья получили студенты колледжа "Дубна" Богомазов Алексей и Курилина Людмила, завоевавшие на чемпионате медаль с отличием по компетенции "Предпринимательство".

По информации университета "Дубна"

 

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