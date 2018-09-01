"Кибервызов" для школьников

Подробности Опубликовано: 01.09.2018 00:21 Автор: ОД

До 10 сентября открыта регистрация на всероссийскую онлайн-олимпиаду по информационной безопасности "Кибервызов", которая продлится с 11 по 15 сентября. Ее участниками могут стать российские школьники 8-11-х классов, готовые померяться силами в программировании.

Удаленная олимпиада станет первой из серии образовательных мероприятий для школьников от ПАО "Ростелеком". Ее цель, согласно официальному пресс-релизу компании, - "повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и о возможностях их применения в повседневной жизни".

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на ее сайте.

С 11 по 15 сентября будут проходить индивидуальные соревнования в формате CTF (CaptureTheFlag – захват флага), по итогам которых определятся 80 человек, вышедших в финал. Количество попыток "захвата" не ограничено, критерии оценки - правильность и скорость ответа, их определяет не человек, а программный комплекс.

С 16 по 19 сентября будет проведено скайп-интервью экспертов олимпиады с финалистами, а итоги будут оглашены 20 сентября.

Победителей будет 60, и всех их будет ждать тематическая смена по кибербезопасности в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 1 по 24 ноября .

В отдаленном будущем найденные молодые таланты "Ростелеком" планирует пригласить к себе на стажировку.

Комментарий Галины Рысаковой, старшего вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом ПАО "Ростелеком":

"Для ребят, увлеченных информационной безопасностью, олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение знаниям в одном из перспективных направлений ИТ-индустрии. Это отличный шанс для профессионального становления в отрасли. "Ростелеком" сделал еще один шаг по созданию образовательных программ, помогающих детям выбрать профессию в век цифровой экономики".