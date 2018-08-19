Набор в студии и ансамбли ДК "Мир"

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Опубликовано: 19.08.2018 00:19
Автор: ОД

Дом культуры "Мир" ОИЯИ объявляет набор в творческие коллективы (сезон 2018 - 2019 гг.). Справки по телефону 214-59-31. Группы ДК "Мир" Вконтакте: https://vk.com/dkmirdubna.

  • Вокальный ансамбль "Метелица" (рук. В. Немцев) приглашает взрослых - любителей популярных песен прошлых лет.
  • Детская театральная студия "Балаганчик" (рук. Ю. Кукарникова) приглашает детей с 6 лет.
  • Хоровая школа "Бельканто" (худрук Д. Минаева, хормейстер Е. Хританкова) приглашает молодежь и взрослых с 18 лет.
  • Камерный хор "Кредо" (рук. И. Качкалова) приглашает молодежь и взрослых с 18 лет.
  • "Балет Дубны" (рук. И. Зайцева) приглашает детей с 5 до 7 лет. Телефон балетного зала ДК"Мир" 214-05-37.
  • Детская балетная студия "Фантазия" (рук. С. Денисов) приглашает детей с 4 до 7 лет. Занятия проходят в балетном зале ДК "Мир" и в гимназии №11, тел. 216-39-79.
  • Студия оригинального жанра "Добрый волшебник" (рук. С. Ферджулян). Обучение основам иллюзии и манипуляции (шарики, монеты и др.). В программе: жонглирование, сценическое движение, пантомима, техххника речи и т.д. Приглашаются дети с 8 лет, тел. 925-876-22-84.

 

 

 

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