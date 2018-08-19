Выбираем колледж: взгляд изнутри

Подробности Опубликовано: 19.08.2018 00:28 Автор: Каплан Виталий

Многие подростки и их родители на пороге девятого класса задумываются о дальнейшей траектории образования: оставаться в 10-11 классе в своей школе, переходить в другую или же поступить в колледж? Колледж выбирают многие. Но для того, чтобы принять ответственное решение, нужно понимать преимущества и риски такого шага. Рассказывает Мария Джановна Корешкова, преподаватель в Московском Колледже Автомобильного Транспорта (ГБПОУ КАТ№9), педагог с 18-летним стажем.

Задаем себе вопрос

Надо честно ответить, в первую очередь себе: мы хотим уйти в колледж ОТ чего и ДЛЯ чего. Это во многом влияет на выбор и определяет риски. Рациональное «для получения» специальности» не всегда является главным. «Из школы» уходят как те дети, которые не смогут учиться в 10 и 11 классах, так и те, которые смогут, но не хотят. Часто подростки к старшим классам теряют мотивацию к учебе. Мальчишки, особенно «технари от Бога» со школой могут «не совпадать». Для многих, особенно в регионах, колледж в большом городе — способ вообще получить приличное бюджетное образование; для многих, даже в столицах — ступенька к получению высшего образования без ЕГЭ. Уходят и из слабой школы в сильный колледж. Поэтому конкурсы в колледжи растут, на популярные специальности проходные баллы доходят до 4,5 и выше.

В колледжи поступают и выпускники 11 класса, тем более, что отсрочку от службы в армии получают теперь все, без ограничения возраста.

Наиболее ответственное решение — выбор будущей профессию девятиклассником. В 15 лет кругозор у подростка невелик, представление о разных профессиях часто поверхностное. Помощь родителей необходима, но принимать решение за него чревато. Если студент передумал даже накануне диплома, то он останется только с аттестатом за 9 классов. Если решил поменять специальность СПО* (СПО — среднее профессиональное образование. — Прим. ред.) — то можно перевестись в другой колледж на 2-й курс (на СПО 1-й курс — программа средней школы). Если профессию НПО (НПО — начальное профессиональное образование. — Прим. ред.) — то только поступать заново, ибо там профессиональные и общеобразовательные дисциплины начинаются сразу с 1 курса.

Выбираем уровень обучения

Теперь все выпускники получают дипломы, в которых указано, что они имеют среднее профессиональное образование по определенной специальности или профессии.

ПТУ, как учебное заведение, дискредитировавшее свое название, закрыли. Но разные уровни обучения остались: НПО и СПО. Такая система профессионального образования сформирована реальными требованиями к квалификации и возможностями обучаемых, отработана десятилетиями. Как правило, несколько старых профессиональных учебных заведений разного уровня административно объединены в одно образовательное учреждение «Колледж», или же в одном учебном заведении существуют группы НПО и СПО, обычной и углубленной подготовки.

И тот, и другой уровень может готовить работников одного профиля. Чем же они отличаются?

НПО призвано дать человеку рабочую профессию — раз, и социализировать, стать «социальным лифтом» для подростков с проблемами — два. Поэтому методика обучения рассчитана на более слабых в общеобразовательном плане, менее мотивированных к учебе подростков. Она оптимальна для ребят, которые хотят получить профессию и работать, а школа им, мягко говоря, надоела. Соответственно, исходя из уровня основной массы подбирают достижимые требования и методы обучения.

Следовательно, теоретическая подготовка по специальности есть, но упор делается, в первую очередь, на практическое обучение, и его много: практика чередуется с уроками уже с первого курса. Для детей со слабыми учебными навыками и опытом школьных неудач такая методика оптимальна. Поскольку профессии учат с самого начала, изучение общеобразовательных дисциплин растягивается на два года, параллельно с общепрофессиональными и специальными. И отношение к школьным предметам не приоритетное.

Важно! После окончания и сдачи госэкзаменов и (или) защиты диплома выпускник получает диплом НПО, в котором указывается, что он обучился «профессии» такой-то.

СПО (среднее профессиональное образование) теоретически должно готовить специалистов среднего звена или рабочих с высоким уровнем базовых знаний. Поэтому доля теоретической подготовки не в пример больше и ее уровень выше. Выпускник СПО приобретает «специальность». Соответственно, уровень студентов должен быть другой. Больше и время обучения: к примеру, если для овладения профессией «23.01.03 Автомеханик» нужно потратить 2 года 10 месяцев, то для получения специальности «23.02.03 (190631) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» — 3 года и 10 месяцев. А на углубленный уровень обучения — еще год.

Соответственно, система во многом сходна с вузовской, да и стиль обучения занимает промежуточное положение между школой и ВУЗом. Выдает даже язык. Не уроки, а пары, не учащиеся, а студенты (хоть в документах ФГОС все именуются «обучающимися»), не учителя, а преподаватели. Зачеты и экзамены каждый семестр, лабораторные и практические работы, курсовые проекты. Но студенческой вольницы нет! Если в НПО «мастера», то в СПО классный руководитель может по-студенчески называться «куратором».

Студенты СПО программу 10 и 11 классов изучают на первом курсе. Разумеется, в полном объеме за год это сделать нереально. Часть предметов сокращена, к тому же не тратится время на целевую подготовку к ЕГЭ. Дисциплины, наиболее существенные для будущего специалиста, изучаются более серьезно (у нас, например, это физика и математика), остальные — чуть более расслабленно. Уровень изучения? По признаниям ребят и их родителей, он, конечно, значительно ниже, чем в хорошей профильной школе (сравниваем с физматом), но заметно выше, чем в школе «средней и ниже среднего».

Начиная со второго курса и те, кто поступил после девятого, и те, кто пришел после одиннадцатого класса, учатся одинаково: общепрофессиональные и специальные дисциплины, периодически практики, сессии … и так до диплома.

Нельзя однозначно сказать, какая форма обучения лучше и какая — хуже. Если есть возможность, ее надо выбирать, исходя из особенностей конкретного ребенка, его умения учиться и мотивации. Учиться по программам СПО подростку, у которого не было никаких перспектив нормально закончить 10-11 класс, явно не стоит.

Качественный специалист хорошего колледжа уровня СПО по уровню теоретических и научных знаний существенно отстает от выпускника бакалавриата с аналогичной специальностью, но часто превосходит его по уровню профессиональных знаний и практических умений. Правда, качество обучения и уровень требований в разных колледжах очень отличается, как и уровень знаний разных выпускников.

Как выбрать колледж

Есть явная информация, ее легко найти в Интернете: адрес, профессии, сроки обучения. И есть неявная: фактический уровень, принятый стиль общения. Сходите с сыном или дочкой на День открытых дверей, задайте вопросы. Учтите, что один колледж может включать несколько зданий с совершенно разными традициями: в одном часть занятий ведут преподаватели профильного ВУЗа, в другом все совсем по-другому.

Предложите ребенку немного побыть среди студентов. Родителям стоит и самим, без ребенка, съездить к выбранному колледжу, посмотреть на ребят, постоять и послушать разговоры в курилке. Легко или трудно учиться? За что ругают преподавателей и за что хвалят?

Особенности обучения в колледже (СПО)

Вчерашние школьники с энтузиазмом начинают учебу с чистого листа. С чем они сталкиваются?

Дорога. Часто — час-полтора в одну сторону. Четыре пары плюс дорога — фактически полный рабочий день, а еще ведь надо уроки делать. Родители не всегда могут контролировать, соответственно, возникает проблема с опозданиями и искушениям прогулять. У первокурсников возникает обманчивое ощущение быстрого взросления. У иногородних — общежитие. Это — отдельная проблема. Более «взрослое» отношение. Если в школе мама каждый раз выясняла, что задано на дом и помогала делать проект — здесь это смешно. На старших курсах к студентам порой обращаются на «вы». Инфантильным детям в колледже трудно. Самое главное: система требований. Итоговая оценка не является средней от текущих. Все лабораторные должны быть выполнены и защищены, задания выполнены, контрольные написаны, причем независимо от того, был студент на том занятии или нет! Задолженности накапливаются, но тройки всем, у кого есть оценки, не ставят (в отличие от того, как это чаще всего бывает в школе). Сначала ребята стараются, потом — расслабляются, к концу семестра пугаются. С другой стороны, в случае проблем в колледже опекают и контролируют студента, по моим ощущениям и отзывам родителей, даже больше, чем в школе.

Контроль. Посещаемость обычно контролируют ежедневно. Классный руководитель (куратор) созванивается с родителями и выясняет, что случилось с ребенком и почему он отсутствует. Важно! Если вам не звонят — не факт, что все в порядке. А вдруг телефон куратора в «черном списке» вашего телефона? Возможно, вы думаете, что ваш сын вышел на учебу после болезни, а куратор считает, что он все еще на больничном? Разумеется, вы доверяете своему ребенку. Но такие «кризисы вседозволенности» встречаются часто, и на первом курсе — чаще всего. Просто поддерживайте с куратором контакт и информируйте его по мере необходимости. Куратор же извещает родителей о других проблемах.

Дневников у студентов нет. Но родителей периодически извещают о текущей успеваемости в течение семестра. Родителей первокурсников — часто, на старших курсах — реже.

Регулярно бывают родительские собрания, на которых вы можете пообщаться со всеми преподавателями. И, разумеется, дважды в год — сессия, зачеты и экзамены.

Помимо классного руководителя или куратора группы есть заведующий отделением (или куратор курса). Это — самый главный человек, который хорошо знает всех своих студентов и преподавателей, в курсе всех проблем и решает административные и воспитательные задачи. При любых вопросах, конфликтах, недоразумениях обращаемся к нему.

Сложно ли учиться в колледже?

В принципе — не слишком. Но, в отличие от школы, жесткого соответствие «программа-учебник» нет. Как правило, весь новый материал преподаватель объясняет и надиктовывает конспект. Даже если есть хороший учебник, а такие бывают, особенно по спецдисциплинам, далеко не всегда он заменит преподавателя. Без конспекта изучить все самостоятельно, по учебнику или с помощью Интернета, для большинства студентов — задача малореальная.

Задания и даже курсовые проекты дают с таким расчетом, чтобы большая часть выполнялась в аудитории, с помощью преподавателя. Есть регулярные консультации, дополнительные занятия. Но … от сессии до сессии живут студенты весело. За неделю же до сессии ни один преподаватель объяснить каждому пропущенный материал всего семестра и помочь каждому выполнить его индивидуальное задание не сможет.

Можно ли подрабатывать без ущерба для учебы? Обычно это получается у способных, достаточно взрослых и ответственных ребят. И то периодически бывают цейтноты. Большинство же, взявшись за работу и получив первые деньги, учебу запускают.

Могут ли отчислить?

Да, разумеется. За не ликвидированные вовремя задолженности, за прогулы.

Но до того, как это случится, дадут сто и одну возможность отработать и исправить, помогут, неоднократно обратятся к родителям. Даже в случае взрослых, женатых и замужних «детей».

Трудоустройство

Возможности трудоустройства очень зависят от самого выпускника, профессии, ситуации на рынке труда.

Колледж обязательно устраивает на практику на предприятия. Если студент может найти работу сам — пожалуйста, но контролировать его будут все равно. Колледжи часто заключают договоры с работодателями, которые берут на практику студентов, а тех, кто хорошо себя зарекомендовал приглашают на работу.

Но со студентом, не желающим работать на практике, рабочие возиться не будут — лишь бы не мешал. В результате конкурентоспособны на рынке труда оказываются те, кто во время учебы работали по специальности и помимо учебной программы многому научились. Но немало ребят выбирают быстрый заработок — курьером, продавцом.

Колледж приглашает работодателей к сотрудничеству, устраивает встречи с выпускниками, информирует их о вакансиях. Но… По нашей специальности мальчиков с дипломами слишком много. Даже на вакансии, присланные работодателем в колледж, часто берут только с опытом работы от трех лет или с большими испытательными сроками без оформления и с символической оплатой.

Что еще мешает трудоустройству? Высокие зарплатные ожидания молодежи наталкиваются на скептическое отношение работодателей. Студентам-вечерникам приходится отказываться от режима работы, не позволяющего посещать занятия.

После колледжа — в ВУЗ

Даже в СПО аттестат, подобный школьному, по окончанию первого курса студент не получает: считаться человеком с законченным средним образованием он сможет только после защиты диплома. Сдачу ЕГЭ в колледже могут не организовывать (если нет соответствующей аккредитации), а могут организовывать для желающих и сдачу, и подготовку к ЕГЭ. Но это обычно делают на втором курсе, тем более, что к тому времени ребята уже определились со своим отношением к выбранной специальности.

Если колледж подписал договор с определенным ВУЗом, который согласен принимать его студентов по внутреннему экзамену, то ребята, как правило, идут по такому пути: на последнем или последних двух курсах занимаются на подготовительных курсах в этот ВУЗ (платно). На курсах их не только готовят к экзамену, но и изучают то, что позволит ликвидировать разницу в программах колледжа и первого курса этого ВУЗа. И тогда после сдачи экзаменов они поступают сразу на второй, а при определенных успехах — на третий курс. В МГТУ МАДИ даже создают специальные группы из выпускников профильных колледжей, обучающихся по сокращенной программе.

Выпускники уровня НПО на второй курс обычно не поступают (слишком велика разница в программах и уровне), но поступать внутреннему экзамену или по ЕГЭ они могут точно так же.

Источник - журнал "Фома"