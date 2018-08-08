Физкультурникам – платно, спортсменам – бесплатно

Подробности Опубликовано: 08.08.2018 10:41 Автор: Наталия Теряева

Спортивные школы Дубны перешли из ведомства министерства образования в подчинение минспорта Подмосковья. С последствиями для юных спортсменов. Об этом рассказали на брифинге 7 августа заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Дубны Т.Н.Харитонова и депутат Совета депутатов Дубны, руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ А.В.Тамонов.

Постановлением главы Дубны М.Н.Данилова с 1 сентября нынешнего года образовательные учреждений дополнительного спортивного образования Дубны превратятся в организации, осуществляющие спортивную подготовку. Муниципальные детские спортшколы, пока подчиненные министерству образования Московской области, перейдут в ведение министерства физической культуры и спорта региона.

Одновременно Муниципальное автономное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Дубны Московской области» (МАУ СДЮСШОР), готовящее юных волейболистов, будет переименовано в Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» (МАУ СШОР) , МАУ «Школа воднолыжного спорта «Дубна» получит название МАУ «Спортивная школа водных видов спорта».

Изменит свое название и содержание своей деятельности МАУ «Дворец спорта «Радуга». Теперь он будет называться МАУ «Спортивная школа «Дубна» и объединит под одной крышей МАОУДОД (муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей) ДЮСШ «Дубна» и МАОУДОД ДЮСШ «Волна».

Уставные документы упомянутых организаций будут приведены в соответствие с новыми названиями и новой деятельностью. Работа спортшколы перейдет на федеральные стандарты с подушевым финансированием. «Финансирование будет зависеть не только от количества занимающихся детей, но и от уровня их спортивных достижений. Это позволит наиболее талантливым детям наиболее быстро двигаться по спортивной летнице и достигать лучших успехов», – разъяснил А.В.Тамонов. При объединении спортшкол Дубны произойдет экономия на высвобождении ставок управленцев.

Как сказали оба выступающих на брифинге, переход к новой форме работы детских спортивных организаций будет проведен максимально безболезненно для их учащихся и родителей. Спортивные секции, теперь объединенные в МАУ «Спортивная школа «Дубна», как прежде, продолжат свои занятия и в спорткомплексе «Руслан», и на базе спортсооружений ОИЯИ. МАУ «Спортивная школа «Дубна» возглавил Алексей Владимирович Чарыков – директор прежней ДЮСШ «Дубна».

«В рамках этой реформы – перехода с одной финансовой модели на другую – дубненский получает новый вектор развития в плане деятельности спортивных школ, – подчеркнул руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ. – До настоящего времени все спортивные школы у нас были поделены таким образом, что иногда доходило до странных ситуаций: допустим, дети занимались в спортивной школе «Дубна» (в муниципальном учреждении), оплачивали Дворцу спорта «Радуга» (тоже муниципальному учреждению) зал. Иногда залы сдавались в коммерческое время, поэтому там не могли проводить соревнования. Эти внутренние споры между муниципальными учреждениями не приводили к позитивным результатам. Сейчас происходит объединение спортивной инфраструктуры в рамках одного юридического лица».

Из положительных последствий перехода можно отметить то, что прекрасный большой спортивный зал Дворца спорта «Радуга» в первую очередь будет предоставлен для занятий юных спортсменов. Коммерческое использование площадей этого спортивного сооружения продолжится только в свободное от занятий спортшколы время.

Занятия Клуба спортсменов-инвалидов «Развитие» во Дворце спорта «Радуга» не пострадают от перемен.

Однако, есть иная сторона перемен. Переход детских спортшкол Дубны в ведомство минспорта Подмосковья отразится на содержании и целях детских занятий спортом. Теперь тренировки будут нацелены в первую очередь на достижение спортивных результатов. И поэтому бесплатно заниматься в МАУ «Спортивная школа «Дубна» будут те дети, которые смогут в результате занятий справиться с обязательными возрастными нормативами для своего вида спорта, а также те, кто сумеет хорошо проявить себя в соревнованиях. Остальные воспитанники спортшкол смогут заниматься там на платной основе.

Этот результат произведенных преобразований детских спортшкол, с одной стороны, усиливает стимул для достижения спортивных результатов. Но с другой стороны, сразу отсекает от занятий детей из бедных семей, которые не смогут найти лишние полторы тысячи рублей в месяц на оплату спортивной секции. Ведь чтобы добиться спортивного результата, надо сначала себя попробовать. Хорошим для малообеспеченных семей такой подход к спортивному воспитанию детей не назовешь. Для детей из бедных семей занятия спортом стоило бы сопроводить льготами. Однако посмотрим, что выйдет на практике.

Как было сказано на брифинге, Дубна фактически последней из городов Московской области произвела вышеописанные изменения в детском спортивном образовании. Изменения проводятся со ссылкой на Послание Президента РФ В.В. Путина Совету по развитию физической культуры и спорта о переводе спортивных школ в ведомственное подчинение органов физической культуры и спорта (ноябрь 2012 г.) и на Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации».

В Дубне могут появиться и новые виды спорта, если найдутся энтузиасты, готовые их развивать. «Как пример – неожиданно для нас наши спортсмены заняли второе место на Чемпионате мира по практической стрельбе. Почему бы этот вид спорта не развивать и в рамках спортивных школ? – напомнил А.В Тамонов. – Я не к тому, что эта секция появится. Но у нас есть повод обсуждать: когда наши ребята достигают таких серьезных успехов на мировом уровне, причем, занимаясь не в специализированной обстановке (спасибо Андрею Киселеву), то если помогать им развиваться, то мы скоро получим и наших чемпионов мира».

Напоминаем, в спортивную школу можно записаться только на региональном портале госуслуг или на сайте самой спортивной школы. Спешите.