Областной физмат-лицей в Дубне назовут именем академика Кадышевского

Подробности Опубликовано: 04.08.2018 00:40 Автор: Наталия Теряева

Родственники академика Кадышевского подтвердили свое согласие на то, чтобы новый физико-математический лицей в Дубне носил имя Владимира Георгиевича Кадышевского – многолетнего директора Объединенного института ядерных исследований.

Областной физико-математический лицей появится на месте ликвидированной средней школы №4 на улице Блохинцева. «Мы рассчитываем, что с начала следуюшего года там должны начаться масштабные работы, – рассказал на брифинге о планах строительства лицея замглавы администрации Дубны Н.А.Смирнов. – Мы сохраняем здание школы, но оно очень сильно преобразится и внешне и внутренне. Будут укреплены перекрытия и фундамент здания. Обновленный стадион школы будет выглядеть, как недавно открытый после реконструкции стадион «Волна».

Сейчас идет согласование постановления об учреждении областного физико-математического лицея имени В.Г.Кадышевского в министерствах и ведомствах Московской области. Ожидается, что оно будет подписано губернатором Подмосковья в августе.

Академик Владимир Георгиевич Кадышевский – известный физик-теоретик, ученик академика Н.Н.Боголюбова – возглавлял Объединенный институт ядерных исследований в самые тяжелые годы российской науки (1992 – 2005), сумев сохранить для мировой науки этот выдающийся международный исследовательский центр на российской земле. С 2006 года до самой смерти в сентябре 2014 года академик Кадышевский был научным руководителем ОИЯИ.

Владимир Георгиевич был воспитанником суворовского училища, поступив туда во время Великой Отечественной войны в Ельце. В связи с военными действиями училище переехало в Свердловск, где Владимир Георгиевич Кадышевский и получил аттестат об его окончании. Еще в училище он мечтал стать физиком-теоретиком и поступить в Московский университет имени М.В.Ломоносова. Мечта его сбылась. Став известным физиком, всю жизнь он с теплотой вспоминал свои детские годы, проведенные в Свердловском суворовском училище. Так что присвоение имени Владимира Георгиевича Кадышевского физико-математическому лицею в Дубне объединит три близкие этому замечательному человеку вещи: науку, хорошее школьное образование и любимый академиком Кадышевским город – Дубну.