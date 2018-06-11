Детей Подмосковья учат не тонуть

Подробности
Опубликовано: 11.06.2018 00:58
Автор: Никита Крутиков

Около 50 тысяч школьников и дошкольников Московской области научатся держаться на воде во время традиционной акции «Научись плавать».

Акция «Научись плавать» рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия по плаванию проводятся в бассейнах. Туда приходят учиться воспитанники спортивно-оздоровительных центров, пришкольных лагерей Подмосковья, а также лагерей с круглосуточным пребыванием детей. 

Детей обучают практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде. Также спасатели учат базовым правилам спасения на воде и оказанию первой медицинской помощи утопающим.

Занятия проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», регионального отделения ВОСВОД.   

По словам зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова, в прошлом году благодаря акции научилось плавать 37 тысяч детей, обучающихся в 547 учебных заведениях. В 2018 году планируется привлечь в полтора раза больше детей. Главная задача этой акции – снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Детей Подмосковья учат не тонуть

Около 50 тысяч школьников и дошкольников Московской области научатся держаться на воде во время трад...

Как сделать Дубну удобной для жизни

Общественный совет ОИЯИ обновил свой состав и 8 июня в Доме ученых обсудил планы администрации Дубны...

Спорт в Дубне вчера и завтра

В первые дни июня в спортивных турнирах Дубны соревновались две с половиной сотни человек.

Психологи помогают успокоиться жителям П…

Операторы-психологи Системы-112 Московской области 13 тысяч раз приходили на помощь попавшим в беду...

Депутаты Роднина и Шевченко держат Дубну…

В рамках региональной и муниципальной недели депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутат Мо...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Налоговая проводит бесплатные семинары

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Резидент ОЭЗ «Дубна» участвует в форуме «Энергоэфф…

Компания «НПК «Дедал» принимает участие в IV форуме «Энерг...

Переизбран совет директоров "Тензора"

На годовом собрании акционеров АО "ТЕНЗОР", которое прошло в...

Минмособлимущество будет предоставлять рассрочку н…

Владельцы нескольких земельных участков получат возможность ...

В ТПП Дубны дали информацию для выхода на рынки ЕС

С семинаром в Торгово-промышленной палате Дубны побывал руко...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться