Детей Подмосковья учат не тонуть

Подробности Опубликовано: 11.06.2018 00:58 Автор: Никита Крутиков

Около 50 тысяч школьников и дошкольников Московской области научатся держаться на воде во время традиционной акции «Научись плавать».

Акция «Научись плавать» рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия по плаванию проводятся в бассейнах. Туда приходят учиться воспитанники спортивно-оздоровительных центров, пришкольных лагерей Подмосковья, а также лагерей с круглосуточным пребыванием детей.

Детей обучают практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде. Также спасатели учат базовым правилам спасения на воде и оказанию первой медицинской помощи утопающим.

Занятия проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», регионального отделения ВОСВОД.

По словам зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова, в прошлом году благодаря акции научилось плавать 37 тысяч детей, обучающихся в 547 учебных заведениях. В 2018 году планируется привлечь в полтора раза больше детей. Главная задача этой акции – снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения.