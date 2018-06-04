Стартует Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям"

Подробности
Опубликовано: 04.06.2018 01:07
Автор: ОД

В рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс "Безопасная дорога детям".

В настоящее время вопросы обеспечения детской безопасности на дорогах находятся в центре внимания государства и общества. Именно поэтому пропаганда соблюдения правил дорожного движения, формирование законопослушной личности, в том числе в сфере дорожной безопасности, является одним из ведущих направлений в деятельности всех органов системы образования. Важно не только формировать навыки безопасного поведения на дороге у детей, но и ответственность родителей за формирование данных навыков, повышение уровня культуры в семье как пешеходов, так и водителей.

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • Социальный видеоролик;
  • Художественное творчество;
  • Компьютерная презентация.

Также одной из номинаций конкурса будет разработка логотипа движения юных инспекторов, которому в 2018 году исполнилось 45 лет.

Подробная информация о порядке и сроках проведения конкурса размещены на портале "Дорога без опасности" (http://bdd-eor.edu.ru).

Справочно

Всероссийский конкурс "Безопасная дорога детям" проводится с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, развития творческого потенциала работников образовательных организаций, обучающихся и родителей по вопросам соблюдения правил дорожного движения.

Задачи конкурса: развитие системы семейно-государственного партнёрства в вопросах охраны жизни и здоровья детей; привлечение внимания родительского сообщества к решению проблем образовательного и воспитательного процесса в образовательных организациях; активизация и развитие потенциала образовательных организаций в сфере охраны здоровья обучающихся и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма; анализ лучших практик пропаганды безопасного поведения детей на дорогах.

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