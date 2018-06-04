Шесть центров инновационного творчества планируются к открытию

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Опубликовано: 04.06.2018 00:17
Автор: ОД
Фото: Министерство инвестиций и инноваций МО

12 заявок на создание Центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) поступило в министерство инвестиций и инноваций Подмосковья из разных городов области: Королева, Павловского Посада, Люберец, Мытищ, Сергиева-Посада, Красногорска, Котельников, Долгопрудного, Химок, Коломны и Подольска.

Также директора четырех уже существующих ЦМИТ подали заявки на дооснащение (гг. Дмитров, Дубна, Балашиха и Протвино).

Реализованы будут в этом году после проведения конкурса только шесть заявок на создание центров и две - на поставку нового оборудования.

"Максимальный размер субсидии на организацию нового центра - 7 млн руб. На расширение готового - 3,2 млн руб.", -  сообщил зампред правительства Московской области Денис Буцаев.

Сегодня в Подмосковье действует больше ЦМИТ, чем в других российских регионах - восемь, в которых в 2017 году проходили внешкольное обучение около двух с половиной тысяч человек. Помимо уже названных городов, ЦМИТ есть и в Жуковском, Фрязино, Пущино и Одинцово. На то, чтобы открыть все восемь, понадобилось 56 миллионов рублей областных денег. Дети в центрах учатся любить науку, используя современную компьютерную технику.

 

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