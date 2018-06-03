В "Созвездии" открылся автогородок

Подробности Опубликовано: 03.06.2018 00:29 Автор: ОД

В Международный день защиты детей в детском садике "Созвездие" в ОЭЗ "Дубна" прошел праздник, посвященный открытию нового мобильного автогородка.

На прорезиненное покрытие нанесена разметка, также в городке размещены настоящие дорожные знаки и светофоры, работающие на аккумуляторах.

Собрались посмотреть на открытие второго в наукограде автогородка (первый уже много лет функционирует на территории 11-й школы) собрались родители и малыши из "Созвездия" и других детских садиков города.

Автогородок стимулирует воображение ребят, позволяет в игровой форме обучиться реальному безопасному поведению на дорогах.

"Начальник Госавтоинспекции по городскому округу Дубна Юрий Петрушенко отметил, что перед каникулами особенно актуальны меры профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей... Дубненские дошкольники будут здесь учиться правилам безопасного поведения на дороге. Их защитой станут эти знания", - говорится в пост-релизе на сайте областной Госавтоиснпекции.