Городская полиция приглашает на целевой набор
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- Опубликовано: 09.04.2018 14:42
- Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова
К сведению учащихся 11 классов! ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. Московский университет МВД России и Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя приглашает для обучения выпускников 11-х классов.
Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2018 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности.
Курсанты учебных заведений системы МВД России обеспечиваются форменным обмундированием на весь период службы и трёхразовым питанием (завтрак, обед и ужин).
Обучение в вузе МВД - это:
- Гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе).
- Полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13 000 до 28 000 рублей).
- Освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ.
- Стабильное денежное содержание сотрудников (от 43 000 рублей по первому году службы).
- Возможность получения Единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в вузе).
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в вузе).
По вопросам оформления на учёбу обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16, тел. 8(496) 214-65-62.