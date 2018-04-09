Городская полиция приглашает на целевой набор

Подробности Опубликовано: 09.04.2018 14:42 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

К сведению учащихся 11 классов! ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. Московский университет МВД России и Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя приглашает для обучения выпускников 11-х классов.

Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2018 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности.

Курсанты учебных заведений системы МВД России обеспечиваются форменным обмундированием на весь период службы и трёхразовым питанием (завтрак, обед и ужин).

Обучение в вузе МВД - это:

Гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе). Полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13 000 до 28 000 рублей). Освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ. Стабильное денежное содержание сотрудников (от 43 000 рублей по первому году службы). Возможность получения Единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в вузе). Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в вузе).

По вопросам оформления на учёбу обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16, тел. 8(496) 214-65-62.