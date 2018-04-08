Зрелищная физика нужна детям и взрослым

Подробности Опубликовано: 08.04.2018 06:24 Автор: Наталия Теряева

Дни физики для школьников в Дубне стали традиционными. В этом году они, как и прежде, прошли в ДК «Мир» ОИЯИ, в конце весенних каникул.

В малом зале Дома культуры «Мир» Объединенного института ядерных исследований собрались команды экспериментаторов. Всем желающим школьники демонстрировали разные физические явления и модели реальных физических установок.

Сложность экпериментов была разной. Если для демонстрации свойств неньютоновской жидкости требовалась пачка картофельного крахмала, литровая банка воды и миска, где все это смешивалось, то, скажем, рисование фигур Лиссажу требовало системы двух скоординированно работающих маятников.

Участники экспериментов представляли Дубну и Москву. Дубна – это Учебно-научный центр ОИЯИ, Межшкольный физико-математический факультатив, Международная компьютерная школа имени В.Волокитина и Е.Ширковой, Школа юного инженера «Вектор NICA». Москва – это несколько школ столицы с хорошо организованной физико-математической подготовкой.

Зрелищная физика собрала полный зал народу.

Примечательно, что представленные там образовательный конструктор «Таблица Менделеева» и разборная модель многоцелевого детектора MPD коллайдера NICA заинтересовали и детей, и взрослых. Обе работы сделали ученики Школы юного инженера «Вектор NICA». Возле модели детектора MPD коллайдера NICA даже собралась небольшая «конференция» научных сотрудников ОИЯИ, с интересом обсуждавших дело рук юных инженеров.

Ребята из Школы юного инженера «Вектор NICA» делают свои разработки с помощью компьютерного 3D-моделирования, а потом печатают их на 3D-принтере. Школа уже получила первые заказы на изготовление образовательного конструктора «Таблица Менделеева» от образовательных учреждений Дубны и частных лиц.

Модель детектора MPD стала первым элементом роботизированной модели всего ускорительного комплекса NICA, который прямо сейчас строится в Дубне, в Лаборатории физики высоких энрегий ОИЯИ. Ребята намерены завершить создание модели всего комплекса коллайдера NICA уже к следующим Дням физики.

Многие посетители стенда Школы юного инженера «Вектор NICA» с большим интересом узнавали от учеников Школы об устройстве коллайдера NICA и его детекторов, о суперсложной физической задаче, решение которой будут искать в Дубне, на коллайдере NICA, ученые из многих стран мира. Информация о строящейся в Дубне самой современной физической меганаучной установке людей вдохновляла и вызывала гордость за ОИЯИ и за наш наукоград.

Выставка экспериментов во время Дней физики стала очень полезной и для школьников, представлявших здесь свои работы. Это была для них замечательная возможность много раз своими словами рассказать о сути физического явления, заложенного в основу эксперимента или модели. После такой публичной тренировки в риторике и логике изложения материала доступным языком, школьники обрели уверенность в своих силах. А интерес публики к их рассказам дал ребятам новый импульс к техническому творчеству и занятиям естественными науками.

На следующий день после экспериментов в малом и большом зале Дк "Мир" ОИЯИ (непременные опыты с жидким азотом Д, Дряблова и А.Злотниковой) и занимательного физического квеста школьники Дубны получили возможность принять участие в бесплатных мастер-классах естественнонаучного и инженерно-технического содержания.

Организовали Дни физики Учебно-научный центр ОИЯИ под руководством С.З.Пакуляка и Межшкольный физико-математический факультатив под руководством М.В.Жабицкого.