Чтоб пойти в садик в августе, нужно получить направление весной

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Опубликовано: 06.04.2018 17:34
Автор: ОД

C 10 апреля в управлении народного образования начнут выдавать направления в дошкольные образовательные учреждения города на новый 2018-2019 учебный год.

Выдача направлений будет осуществляться по адресу: ул.Мира, д.1 – Дом учителя, каб. №1, предварительная запись по телефону 8 (496) 214- 61- 44.

При себе иметь подлинники документов (паспорт родителей/законных представителей, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий льготу).

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