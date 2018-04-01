Городские новости сферы образования

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Опубликовано: 01.04.2018 12:36
Автор: ОД

На этой неделе в наукограде прошел педагогический марафон воспитателей младших групп и городская конференция школьников "Духовность и молодежь".

С 20 по 29 марта в детских садах Дубны прошел городской Педагогический марафон воспитателей групп раннего возраста. В нем приняли участие 13 дошкольных образовательных учреждений: №№ 3, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30. В процессе марафона воспитатели  проводили открытые показы занятий и игр, круглый стол, консультации, мастер-классы, семинары.Приняло участие около 80 специалистов.

Мероприятие проводится затем, чтобы повысить престиж профессии, подчеркнуть значимость воспитания детей ясельного и раннего дошкольного возраста. Еще одна цель - передача передового педагогического опыта в образовательном процессе в детских садах.

В школе №10 26 марта прошла XVI традиционная городская конференция школьников "Духовность и молодёжь". Ее организатором выступили Координационный совет по взаимодействию образовательных учреждений города, подведомственных горуно г. Дубны Московской области, и Дубненско-Талдомское благочиние. Обсуждали в этом году на конференции нравственные ценности и будущее человечества. Мероприятие служит проводником "духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения к православной культуре и мировой культуре в целом, создания среды для творческого общения детей и юношества".

По материалам городского управления народного образования администрации г. Дубны

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