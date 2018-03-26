Гранты ОИЯИ учителям вручены

Подробности Опубликовано: 26.03.2018 21:52 Автор: Наталия Теряева

В день рождения Объединенного института ядерных исследований директор ОИЯИ вручил свидетельства о награждении грантами лучшим учителям Дубны.

Академик В.А.Матвеев наградил десять лучших школьных преподавателей Дубны в торжественной обстановке, на сцене Дома культуры "Мир" ОИЯИ. Свидетельства о награждении грантом Объединенного института 2018 года из рук директора ОИЯИ получили:

преподаватель математики Ганина Оксана Викторовна, лицей «Дубна»

преподаватель математики Нефедова Наталья Николаевна, школа №4

преподаватель физики Лаврова Татьяна Валерьевна, школа №5

преподаватель физики Осипенкова Ирина Геннадьевна, гимназия №11

преподаватель химии Полотнянко Наталья Александровна, кафедра химии Госуниверситета «Дубна»

преподаватель химии Ильинова Ирина Ивановна, лицей «Дубна»

преподаватель биологии Назарова Эльвира Александровна, МШЮИ «Диалог»

преподаватель информатики Семашко Надежда Сергеевна, лицей №6

руководитель кружка авиамоделирования Пономарев Юрий Павлович, Центр дополнительного образования для детей «Дружба»

руководитель радиоклуба «Дубна» Семенов Вячеслав Николаевич, Центр дополнительного образования для детей «Дружба»

Напомним, в нынешнем году условия конкурса на получение гранта ОИЯИ для учителей изменились. Преимущества получили претенденты, которые готовят школьников по естественнонаучным и техническим предметам и знакомят их с деятельностью ОИЯИ. Прочные знания именно в этих предметных областях нужны будущей кадровой смене Объединенного института ядерных исследований, чтобы уровень достижений международного ядерно-физического центра в Дубне не только не снижался, а устремлялся к еще большим высотам.

К конкурсу на получение грантов ОИЯИ были допущены кандидаты, работающие не только в школах Дубны, но и в системе дополнительного образования, в школьном олимпиадном движении. Конкурс составлял более двух человек на место.