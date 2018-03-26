Школьники из Дубны изобрели химический конструктор

Подробности Опубликовано: 26.03.2018 06:07 Автор: Наталия Теряева

Ученики Школы юного инженера «Вектор NICA» в субботу 24 марта продемонстрировали на городской школьной конференции изобретенный и изготовленный ими образовательный конструктор «Таблица Менделеева» и сразу же получили первый заказ на его изготовление.

Инициативу создать конструктор на основе таблицы Менделеева ученикам Школы юного инженера «Вектор NICA» подал «отец» самого тяжелго химического элемента №118 оганесона – академик Юрий Цолакович Оганесян, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н.Флерова Объединенного института ядерных исследований.

Авторский коллектив изобретателей конструктора включает школьников средней и начальной ступени. Самый младший соавтор учится во втором классе школы №8, самый старший – в восьмом классе школы №4.

С помощью конструктора любой школьник или взрослый, даже никогда не видевший таблицу Менделеева, сможет составить ее самостоятельно и навсегда запомнить суть Периодического закона Менделеева.

Теперь изобретатели конструктора готовятся представить его во время Дней физики, 31 марта, в ДК «Мир» ОИЯИ.