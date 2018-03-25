Ученики Дубны состязались в поэтическом творчестве

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Опубликовано: 25.03.2018 05:54
Автор: Никита Крутиков

В марте учителя Дубны занимались повышением интереса к чтению и урокам русского языка и литературы среди учеников Дубны. Школьники для этих целей приняли учатие сразу в трех конкурсах чтецов.

Для обучающихся, которым русский язык не родной, 1 марта в конференц-зале Дома Учителя был проведен муниципальный этап регионального конкурса чтецов "О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!" Победителями этого этапа стали:

  1. Пулатова Фариза, школа № 9, 8 класс, преподаватель - Бурова И.А.
  2. Агаджанян Наталья, школа № 7, 9 класс, Рябкова Л.А.

15 марта на базе школы "Юна" состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика", объединивший учащихся общеобразовательных учреждений города с 6-ого по 10-ый класс.

Сильнейшими на муниципальном этапе "Живой классики" стали:

  1. Сафонова Мария, школа № 11, 6 класс, учитель -  Ушкова С.В. Текст для чтения: Е. Клюев сказка "Слон в полном смысле этого слова". 
  2. Морозов Илья, лицей № 6, 9 класс, учитель - Селиванова Л.Л. Текст для чтения: С. Силин "Везунчик".
  3. Борисова Ксения, лицей "Дубна", 10 класс, учитель -  Шмидт Е.И. Текст для чтения: отрывок из пьесы А.Н. Островского "Свои люди – сочтемся".

Для выявления одарённых детей и развития их творческих способностей в Международный день поэзии, 21 марта, на базе школы № 2 состоялся городской конкурс чтецов стихотворений собственного сочинения. Показали свои способности поэты с 5-ого по 11-ый класс. Первыми на этом конкурсе стали:

Кучкасков Тимур, школа № 1, 6 класс, учитель - Гусева И.Н.

Шкваринская Анастасия, школа № 1, 6 класс, учитель - Гусева И.Н.

Филимонова Анна, школа № 11, 6 класс, учитель - Ушкова С.В.

Гасымов Нурлан, школа № 2, 6 класс, учитель - Гребенцова Т.В.

Кушнерева Варвара, школа № 7, 5 класс, учитель - Рябкова Л.А.

Петрова Анастасия, школа № 8, 5 класс, учитель - Схоменко А.С.

Гоголева Лариса, школа № 9, 6 класс, учитель - Салтыкова Т.Ю.

Куликов Александр, школа № 3, 7 класс, учитель - Самусенко Е.М.

Тольева Алина, школа № 3, 9 класс, учитель - Ковылина Н.В.

Зазыкина Екатерина, школа № 8, 7 класс, учитель - Яковлева И.Н.

Глухова Елизавета, школа № 8, 7 класс, учитель - Яковлева И.Н.

Также горуно сообщает, что 15 марта во всех общеобразовательных учреждениях города состоялся юбилейный 25 международный конкурс "Кенгуру – математика для всех". В нем попробовали свои силы 2 239 учащихся со 2-ого по 10-ый класс.

По информации городского управления народного образования

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